Dircom CVM analiza en MedCom 2026 el papel estratégico de los Asuntos Públicos

Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia ha celebrado la séptima edición de MedCom, su encuentro anual de referencia, que ha reunido a profesionales de la comunicación, directivos empresariales y representantes institucionales en el SH Valencia Palace.

Bajo el eje temático de los Asuntos Públicos, la jornada ha abordado el papel estratégico que desempeña la comunicación en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica, la complejidad regulatoria y la creciente exigencia reputacional.

La presidenta de Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia, Esther Castellano, ha subrayado durante su intervención que: «En un contexto global marcado por la incertidumbre, la complejidad regulatoria, la presión reputacional y los cambios políticos y sociales, el dircom no puede permanecer ajeno. Debe ser capaz de traducir la complejidad geopolítica en decisiones estratégicas, anticipar riesgos y ayudar a su organización a posicionarse con criterio, responsabilidad y visión a largo plazo, contribuyendo a la sostenibilidad del negocio».

La apertura institucional, ha corrido por parte de Juan Carlos Caballero, Concejal de Relaciones Institucionales y con otras Administraciones Públicas del Ayuntamiento de Valencia. Por otro lado, Vicente Ordaz, Secretario Autonómico de Comunicación, «Nuestra sociedad necesita profesionales como vosotros: rigurosos, responsables, capaces de escuchar, de conectar y de tender puentes en estos tiempos inciertos».

La ponencia principal ha corrido a cargo de Daniel Ureña, Socio Fundador y Presidente de NITID Corporate Affairs, quien ha analizado la evolución de los Asuntos Públicos como disciplina estratégica. «Hoy no basta con reaccionar a una ley; las empresas deben anticipar el contexto político si quieren proteger su cuenta de resultados. Por eso los Asuntos Públicos están creciendo con fuerza en España», ha afirmado. Asimismo, ha anunciado que el próximo 3 de marzo se presentará en Madrid el informe Corporate Affairs: una evolución natural del rol del dircom, editado por DIRCOM y elaborado junto a Ignacio Camuñas, también socio de NITID Corporate Affairs.

La jornada, conducida por el Campeón Mundial de Mentalismo Javier Botía, ha combinado reflexión estratégica y dinamismo escénico, reforzando la dimensión experiencial del encuentro.

En la clausura, el presidente de Dircom, Miguel López-Quesada, ha destacado la evolución de la profesión en los últimos años y ha recordado que «MedCom se ha consolidado como un espacio de referencia en el Mediterráneo para reflexionar sobre el papel estratégico de la comunicación y los Corporate Affairs en las organizaciones. En un entorno marcado por la complejidad regulatoria y una mayor exigencia social, integrar comunicación, asuntos públicos y reputación es una necesidad para generar confianza, anticipar riesgos y contribuir al desarrollo económico y social desde el territorio».

Ya consolidado como uno de los principales espacios de networking profesional en el ámbito de la comunicación corporativa, MedCom 2026 ha sido organizado por Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia con la colaboración de SH Hoteles, especialmente del SH Valencia Palace como sede del evento, Nealis, Mas Events y Bodegas Hispano Suizas, reafirmando el compromiso de la asociación con el fortalecimiento del rol estratégico del dircom y la generación de diálogo entre empresa e instituciones.