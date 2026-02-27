El proveedor de helados de Mercadona Grupo Alacant compra una firma irlandesa para acelerar su expansión por Europa

El fondo italiano Investindustrial ya dejó claro que su objetivo al comprar el Grupo Alacant era impulsar su crecimiento a nivel europeo y hoy acaba de dar el primer paso en esta dirección. La compañía con sede en San Vicente ha anunciado la compra de Silver Dairy Ventures Limited, más conocida comercialmente como Silver Pail, uno de los principales fabricantes de helados de Irlanda.

Una operación con la que la firma pretende alcanzar los 300 millones de facturación, tras haber cerrado el ejercicio de 2024 -el último con cuentas depositadas en el Registro Mercantil- con unos ingresos de 224 millones de euros.

No se trata de la primera vez que Grupo Alacant intenta afianzarse en el exterior y, de hecho, este ha sido uno de los empeños de la firma en los últimos años para tratar de reducir su dependencia de Mercadona, que se mantiene como su principal cliente.

Precedentes

De esta forma, la compañía ya adquirió la marca y las recetas de la firma de helados veganos 4U Free From, que poseía una interesante cartera de contratos en el Reino Unido, cuando todavía estaba en manos de sus propietarios originales. Posteriormente, compró Crestas La Galeta que, a través de su marca Royne, tenía acuerdo con otras grandes cadenas de distribución españolas y europeas.

Sin embargo, pese a todos estos intentos, lo cierto es que la exportación aún representa un porcentaje reducido de la facturación global del grupo. Una situación que sus nuevos propietarios quieren cambiar. Y, de momento, parece que la vía más rápida que han encontrado para hacerlo es a base de talonario.

Interior de la fábrica de Grupo Alacant en San Vicente del Raspeig. / Rafa Arjones

Fundada en 1978 y ubicada en Fermoy, en el Condado de Cork, Silver Pail es uno de los mayores fabricantes de helados en Irlanda especializado en la producción de helados premium, utilizando leche y nata de origen local, para una base de clientes internacionales de primer nivel incluyendo cadenas de supermercados, socios marquistas y operadores de hostelería. Silver Pail cuenta con una planta de producción en Fermoy con amplia capacidad para crecer y emplea aproximadamente a 100 personas.

Según apuntan desde la propia firma, esta adquisición permitirá a Grupo Alacant acelerar su estrategia de internacionalización en mercados atractivos como Reino Unido e Irlanda, además de ampliar su cartera de productos, su capacidad productiva y la logística pudiendo mejorar el servicio a su base de clientes.

Equipo

Los miembros clave del equipo directivo de Silver Pail permanecerán involucrados en el negocio para garantizar la continuidad con empleados, clientes y proveedores. Un anuncio que también se realizó cuando Investindustrial adquirió Grupo Alacant y que, sin embargo, en este caso no se ha cumplido, ya que los nuevos propietarios llegaron a un acuerdo para relevar al que durante los últimos años había sido CEO de la compañía, Joaquín Lancis, antes de lo anunciado.

"Esta adquisición refleja la estrategia de Investindustrial de ayudar a crecer referentes sectoriales más allá de sus mercados principales. Grupo Alacant continuará en su senda de inversión, excelencia operacional y adquisiciones selectivas, manteniendo los más altos estándares de seguridad alimentaria, calidad, servicio e I+D para nuestros clientes", ha apuntado el presidente de Investindustrial, Andrea C. Bonomi, a través de un comunicado.

La fábrica de Grupo Alacant en San Vicente del Raspeig. / Rafa Arjones

La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas aprobaciones regulatorias, y se espera que se lleve a cabo durante el primer semestre de 2026.

Fundada en 1972 y con sede en Alicante (España), Grupo Alacant es uno de los principales fabricantes independientes de helados en España, especializada en marcas de distribuidores y en helados de marca para grandes fabricantes de la industria heladera. Opera cuatro plantas localizadas en Alicante, Murcia y Madrid, y emplea aproximadamente a 875 profesionales.

Investindustrial es un grupo europeo líder de sociedades de inversión, holding y asesoramiento gestionadas de forma independiente, con aproximadamente 17.000 millones de euros de capital de fondos captados.