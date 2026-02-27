La industria sigue renqueante: baja la producción por tercer año consecutivo

Un año más, y ya van tres consecutivos, los índices de producción industrial han experimentado un retroceso que deja bien a las claras que la actividad no termina de coger la velocidad deseada. El descenso en 2025 ha sido ligero, del 1,3 %, pero se suma a los que ha venido encadenando en 2023 y 2024, con porcentajes superiores. Y todo ello con el calzado, el principal sector exportador de la provincia, como principal damnificado. ¿Los motivos?. Los diferentes sectores alicantinos coinciden a la hora de apuntar a factores como la inestabilidad internacional, la guerra arancelaria desatada por Donald Trump o el menor consumo en los hogares.

La producción industrial, como cabía esperar, registró un fuerte descenso en 2020, coincidiendo con la irrupción de la pandemia. A partir de ahí registró un efecto rebote que se pudo en evidencia un año después, con un crecimiento del 7 %, que tuvo continuidad en 2022, con un 2,4 %. Sin embargo, la progresión se quebró, con retrocesos del 3,7 % y del 2,8 % en 2023 y 2024 respectivamente, a lo que se ha sumado el 1,3 % del último ejercicio.

Por actividades, el calzado es la que más se resiente, con una caída del 2,9 %, mientras que determinados subsectores del metal también están sufriendo, caso de la maquinaria, con un descenso del 6 %, y de la fabricación de productos mecánicos, con un 0,5 %. También cae de forma casi imperceptible el plástico, en este caso en un 0,1 %.

Por contra, mejora posiciones la producción de materiales eléctricos y electrónicos, en un 13,5 %; la madera, con un 2,9 %; la alimentación, con un 1,4 %; y el textil, con un 0,3 %.

En el caso del calzado, la situación por la que atraviesa el sector ha propiciado la convocatoria para la próxima semana de una mesa técnica de internacionalización, coincidiendo con la celebración de Futurmoda. En la misma, según indicó el presidente de la patronal valenciana, Vicente Pastor, se pondrá de relieve "la importancia de seguir avanzando en digitalización, innovación tecnológica y sostenibilidad".

Por su parte, Rosa Sánchez, secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), ha destacado que la inestabilidad actual, generada por una situación geopolítica que define como nada buena, "no favorece las inversiones y frena el crecimiento".

En parecidos términos se expresa el presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, quien apunta a un consumo que, sobre todo, en Europa, va a la baja. "La incertidumbre no contribuye a mejorar la situación de las empresas, y las de hilados y acabados son las que peor lo están pasando", lamenta.

Por último, José Antonio Pastor, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), también se queja del menor consumo, al tiempo que advierte que "fabricar en Europa, con costes más elevados y una fuerte competencia desleal, resulta ahora mismo poco menos que inviable".