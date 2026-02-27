Pokémon cumple 30 años en plena forma y con las protecciones al máximo para evitar falsificaciones
Nintendo tiene registradas más de 80 marcas relacionadas con su popular videojuego
Pikachu, Charmander, Bulbasaur o Squirtle. Cualquiera que haya sido niño o adolescente o haya estado en contacto con alguno durante las últimas décadas conoce a la perfección estos y otros nombres. Son solo algunas de las más de mil especies de Pokémon que existen en la actualidad relacionadas con el peculiar universo desarrollado por el japonés Satoshi Tajiri, que este viernes celebra oficialmente su 30 aniversario.
Una efeméride al que la popular ardilla amarilla -otros dicen que es un conejo o un ratón- y sus amigos llegan en plena forma, con decenas de series, juegos de cartas y nuevas versiones de videojuegos. Y también muy bien protegidos, al menos desde el punto de vista comercial.
Como ha recordado este viernes en sus redes la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés), Nintendo tiene registradas más de 80 marcas a nivel comunitario relacionadas con el mundo Pokémon, que van desde la propia palabra -en realidad, una contracción de Pocket Monsters-, hasta el aspecto de sus poké balls, las bolas en las que los jugadores guardan a estas peculiares mascotas.
Se trata de una jugada bastante habitual y casi obligatoria en un sector como el de los videojuegos, que permite a las compañías explotar casi hasta el infinito los personajes que desarrollan en todo tipo de formatos: desde los propios videojuegos hasta ropa o perfumes, pasando por todo tipo de juguetes.
También los personajes
En este caso, Nintendo no solo ha protegido su marca principal, sino muchas de las derivaciones, como el Pokémon Go, el Pokémon Moon, el Sun y otras muchas versiones. De hecho, hay algunos registros que ya han decaído, al decidir la compañía no renovarlos. Un paso lógico si se tiene en cuenta que la saga ya dispone de un total de 122 juegos.
Pero la compañía nipona también ha extendido la protección que ofrecen los registros en la EUIPO al nombre de sus principales personajes, como los citados Pikachu, Charmander, Squirtle o Charizard, que también son legalmente una marca registrada y, por tanto, cualquiera que quiera utilizarlos debe contar con el permiso de la firma.
Por cierto, que pocos saben que, en realidad, el primer Pokémon no fue Pikachu, sino Rhydon que, curiosamente, no está registrado por Nintendo. Sí que existe otra marca con la misma denominación, pero que se dedica a los productos de jardinería.
Personas reales
A lo largo de estos 30 años, los desarrolladores también se han inspirado en personas reales para crear algunas de las especies que aparecen en los juegos o las series, como Hitmonchan -que recuerda a Jackie Chan- o Hitmonlee, la versión Pokémon de Bruce Lee, según apunta la EUIPO en su publicación.
Hasta la fecha, Pokémon se mantiene como la franquicia de videojuegos más vendida de la historia, con cerca de 489 millones de copias vendidas en todo el mundo. "¡Hazte con todos… y protégelos!", encabeza la EUIPO el post que ha realizado al respecto, tomando prestado el popular eslogan con el que se ha comercializado la saga durante años.
Por cierto, que, entre los últimos lanzamientos de este universo también están dos figuras de porcelana de Lladró, que se venden por hasta 5.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- Capturados 125 gallos y gallinas en Torrevieja: la alerta por gripe aviar retrasa los trabajos para retirar las gallináceas de las calles
- Los regantes del trasvase del Júcar piden a 50 ayuntamientos que exijan al Gobierno reparar el embalse de San Diego
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- Un error procesal lleva a absolver a Luis Castillo de desviar dinero de un hotel