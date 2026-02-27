Ryanair suma tres nuevos destinos en verano desde Alicante y eleva el tono de la guerra tarifaria

La presentación de vuelos de Ryanair para la temporada de verano se convirtió ayer en Elche en una demostración de navaja de doble filo en la que la compañía irlandesa se mueve con soltura. Por un lado, su portavoz en España, Alejandra Ruiz, vino a testimoniar la apuesta de la aerolínea por la base alicantina y por otro, aumentó el nivel de crítica hacia Aena y su propuesta de aumento tarifario para los próximos cinco años.

El acto que, como bien apuntó al inicio el alcalde ilicitano Pablo Ruz, se realizaba por primera vez en el municipio donde se ubica la terminal Miguel Hernández reunió a los agentes más relevantes en el ecosistema aeroportuario turístico. En la mesa también estaba el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez y el director del Patronato de Turismo Costa Blanca,José Mancebo. En la sala, la directora del Aeropuerto Alicante-Elche, Laura Navarro; la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes; el presidente de APHA, Luis Castillo, entre otros.

Las grandes magnitudes en las que se mueve Ryanair refuerzan el liderazgo de la empresa en España y, especialmente, en el aeródromo alicantino. Un total de 20 aviones en la base, 89 rutas para este verano que significarán 580 vuelos semanales, aumento de frecuencias en 40 conexiones y la friolera de movilizar 6,6 millones de asientos en este ejercicio. Otro dato de peso son los 600 empleos directos y los más de 7.000 indirectos. "Desde la pandemia, crecemos una media de un millón de pasajeros al año, aproximadamente", añadió la portavoz.

Así que, más allá de las novedades a las ciudades alemanas de Friedrichshafen y Saarbrucken y de Bratislava, Ruiz expuso el argumentario de la operadora en contra del aumento de tarifas que Aena ha presentado para el DORA 3 (Documento de Regulación Aeroportuaria) para 2027-2031 y que se sitúa en un 3,8 % anual. La portavoz de la compañía en España expresó con rotundidad su rechazo a esta propuesta y si bien reconoció que "algunas de las inversiones son necesarias para expandirse como es el caso de Alicante y Valencia, reclamamos que no suban. Nos preocupa la competitividad de los destinos con mayor demanda y como puede afectar sobre todo en la temporada baja. Instamos a la CNMC y al Ministerio a que rechace esa subida".

Laura Navarro, Nuria Montes, Luis Castillo y Gloria Navarro, durante la presentación de Ryanair en Elche. / AXEL ALVAREZ

Sobredimensión

La crítica de Ryanair no es una novedad. Durante la presentación de la temporada de verano, su representante expone esta circunstancia y, quizás ayer el valor extra fue que lo tuviera que escuchar directamente la directora del aeropuerto. También contó con un aliado, el presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo. Toni Pérez coincidió con la operadora privada en que es posible bajar la carga fiscal y aumentar las inversiones. El también alcalde de Benidorm se opone a la implementación de un modelo de pago por uso, caso de la tarifa de Aena, y contrapuso el caso de las autopistas (en clara referencia a la AP-7), donde las poblaciones afectadas no han recibido ninguna compensación.

En un mayor grado de provocación, Alejandra Ruiz subrayó que con la bajada es posible hacer las inversiones necesarias porque las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo es una constante que marcan todos los agentes, incluso la propia Aena, a quien acusó de sobredimensionar las mismas. También de diseñar una política de "lujos que ni los aeropuertos ni los pasajeros necesitan. Buscan premios de arquitectura".

Junto a una crítica que llega en el momento en el que se deciden las inversiones para las principales aeroportuarias españolas, Toni Pérez recordó la infrafinanciación inversoras que soporta la provincia de Alicante desde hace cinco años. "Somos las 52 de 52 en inversiones", reiteró. A su lado, Pablo Ruz, quien también aprovechó la convocatoria para reclamar la conexión ferroviaria con el aeropuerto. El alcalde de Elche puso el foco en el sinsentido que es tener un aeropuerto de casi 20 millones de pasajeros y no contar con un tren. "Llegamos muchos años tarde. La línea está a 800 metros. Es un disparate. Estamos perdiendo tiempo y sostenibilidad".

Aviones de Ryanair en el Miguel Hernández. / PILAR CORTES

Alicante, salvada por ahora

Tras el aluvión de críticas, lo que sí quedó claro es que Ryanair considera preocupante que la subida sea una tabla rasa que acabe con las opciones de los aeródromos regionales, entre los que no se encuentra el Miguel Hernández; pero que, en su opinión, acabaría afectando más adelante por restar competitividad frente a destinos como Marruecos que pisa fuerte. De esta manera, la batalla queda supeditada, al menos, en la provincia alicantina a lo que paso mientras tanto.

En la sala, silencio al respecto, porque todos son conscientes de que el operador privado supone en la actualidad alrededor de un tercio de tráfico de pasajeros. Ryanair solo ha ejecutado su salida de aeropuertos regionales, donde señala ocupaciones del 70 %; pero su poder de convocatoria es incuestionable hacia mercados como el británico, el este de Europa y la citada pujanza marroquí.

Nada se dijo de la segunda pista que se viene reclamando por parte de los gobiernos del PP en la Comunidad Valenciana y empresarios; ni tampoco de la ampliación, imprescindible para el crecimiento de la Costa Blanca. El juego sigue en marcha.