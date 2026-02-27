Uepal reclama la activación inmediata del puerto seco de Villena

La Unión Empresarial de la Provincia de Alicante (Uepal) ha reclamado la activación inmediata del puerto seco de Villena tras visitar los terrenos y reunirse con el alcalde. La entidad considera que la infraestructura permitiría permitirá posicionar a la Comunidad Valenciana en el eje transeuropeo de mercancías, activar la industria en el corredor del Vinalopó en su conexión con l’Alcoià y potenciar el Puerto de Alicante.

La junta directiva y el comité ejecutivo de la Uepal han celebrado en Villena su reunión mensual y han visitado los terrenos que el consistorio ofrece para el desarrollo del Nodo Logístico Levante Interior, que permita construir un intercambiador de mercancías de grandes dimensiones utilizando el Corredor Mediterráneo.

El presidente de Uepal, César Quintanilla, junto al alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. / INFORMACION

El presidente de Uepal, César Quintanilla, ha señalado que las diferentes administraciones con competencias, tanto el Consell como el Ministerio, deben dar respuesta a este proyecto planteado desde hace 20 años, el cual, afirma, “supondrá un impulso para el tejido productivo industrial de la provincia, pero también del conjunto de la Comunidad Valenciana”. Desde su punto de vista, “es necesaria su activación inmediata y todo el esfuerzo del conjunto de administraciones en la búsqueda de la colaboración público-privada que permita su ejecución y posterior desarrollo operativo”.

Tras la celebración de la junta, los asociados de Uepal recibieron al alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán, y al edil de Industria, Javier Martínez, quienes explicaron el proyecto del Nodo Logístico Levante Interior y el impulso que generaría a la Comunidad Valenciana y al resto de territorios de las provincias de Murcia y Albacete. El alcalde señaló que “el Nodo Logístico y su puerto seco no es un proyecto de ciudad, sino que se trata de una apuesta estratégica de territorio con beneficios para el conjunto del sector empresarial de la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete”.

La reunión de la junta directiva y comité ejecutivo de Uepal. / INFORMACION

Uepal entiende que el nodo logístico en la provincia de Alicante no tiene por qué ser excluyente de otros proyectos en otras comarcas de la Comunidad Valenciana, pero en este punto sí tendrá efectos muy positivos. “Entendemos que su puesta en marcha en este cruce de caminos permitirá posicionar a la Comunidad Valenciana en el eje transeuropeo de mercancías, activará la industria en su conjunto en el corredor del Vinalopó en su conexión con l’Alcoià y potenciará el Puerto de Alicante”, ha explicado Quintanilla.

Extensión

El Nodo Logístico Levante Interior se configura a través de una extensión de 1,72 millones de metros cuadrados, anexos al actual polígono industrial de Bulilla, que contará con una nueva Zona de Actividades Logísticas (ZAL), una zona intermodal y una de servicios especializados. Este espacio permitirá la operativa de trenes de más de 750 metros de longitud que circularán por el Corredor Mediterráneo para conectar mercados hasta el centro y norte de Europa. La zona donde se plantea este proyecto ofrece una morfología plana y uniforme con una recta de 4.200 metros, lo que facilita el acceso de los trenes de gran longitud.

En este entorno, se prevé la generación de grandes parcelas de hasta 280.000 metros cuadrados para la ubicación de nuevas empresas. Un nuevo espacio empresarial volcado al sector logístico e industrial que contará con acceso directo desde la Autovía A-31 y con una futura conexión con la actual estación de tren de alta velocidad que ya opera en Villena.