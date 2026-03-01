El 40 % de los vendedores de vivienda en Alicante ya son extranjeros

El mercado internacional cada vez condiciona más la evolución del sector inmobiliario alicantino. Y no sólo porque en los últimos años aproximadamente la mitad de todos los compradores de vivienda en la provincia han sido extranjeros, también por el gran peso que estos tienen entre los vendedores. Una tendencia que, en muchas ocasiones, genera una especie de circuito endogámico en el sector, en el que prácticamente los únicos españoles que intervienen son los notarios.

Así, de acuerdo con los últimos datos del Consejo General del Notariado, hasta el 39,59 % de las 55.978 viviendas vendidas en la provincia durante el año pasado pertenecían a ciudadanos de otros países. En concreto, un 11,73 % eran propiedad de extranjeros residentes en la zona, mientas que el otro 27,86 % correspondían a no residentes. Es decir, personas que tenían estas casas como vivienda vacacional.

No se trata de un porcentaje excepcional, desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, las cifras han oscilado entre el 51,4 % registrado en 2011 -una huida que sin duda contribuyó a agravar la caída que experimentó el sector en aquel año- y el 35,19 % de 2020, cuando la pandemia frenó muchas operaciones al impedir los desplazamientos.

Regreso a sus países

«Por lo general, los extranjeros que venden es porque se vuelven a sus países, porque ya son demasiado mayores para quedarse solos en España, o porque fallecen los padres y los hijos quieren el dinero», explica el director general del grupo inmobiliario Marsol Internacional, Pedro Menárguez, que descarta que detrás de estas operaciones haya interés especulativo. Es decir, que se trate de extranjeros que compran y venden como inversión.

A su juicio, este elevado porcentaje de vendedores internacionales es normal, si se tiene en cuenta que los europeos llevan décadas comprando casas en la provincia -ya sea para pasar su retiro o para venir en vacaciones-, lo que implica que un elevado porcentaje del parque inmobiliario alicantino está en manos de propietarios de otros países.

Una panorámica de los bloques de apartamentos característicos de Benidorm. / David Revenga

Además, se trata una parte del stock con mayor rotación de lo normal, ya que lo normal es que población local resida en la misma vivienda durante toda la vida, por lo que son inmuebles que no salen al mercado.

En este sentido, en muchas ocasiones los extranjeros que quieren vender su casa recurren incluso a inmobiliarias de sus países, para traspasarlas a otros conciudadanos, al considerar que obtendrán un mejor precio.

No obstante, los elevados precios que se exigen ya en el área metropolitana de Alicante está provocando que algunas urbanizaciones que inicialmente fueron territorio extranjero en poblaciones como Mutxamel o Castalla estén siendo muy demandadas por familias locales, que de esta forma están desplazando a los residentes internacionales.

Municipios

Como es lógico, la intensidad de este fenómeno es muy diferente en función de la población de que se trate. Entre las seis mayores ciudades de la provincia, el mayor peso de los vendedores extranjeros se concentró el año pasado en Orihuela, donde hasta el 77 % de los inmuebles que cambiaron de manos eran propiedad inicialmente de ciudadanos de otros países.

En esta cifra influye mucho el gran movimiento que registra el mercado en las urbanizaciones de la costa oriolana, frente al menor dinamismo del casco urbano, donde la población es mayoritariamente local. Por detrás se sitúa Torrevieja, donde los vendedores extranjeros también son mayoritarios, aunque con solo un 55,7 %, según los datos del Consejo General de Notariado.

La cifra desciende hasta el 39,6 % en Dénia; al 25,26 % en la ciudad de Alicante; y al 21,93 % en el caso de Benidorm. La última posición la ocupa Elche, donde apenas un 8,9 % de las viviendas comercializadas en 2025 eran de propietarios internacionales, lo que tiene mucho que ver con el hecho de que tanto Arenales del Sol, como la Marina han tenido un público mayoritariamente nacional hasta hace pocos años, lo que implica que la mayor parte de los apartamentos siguen en manos de españoles y los que ya pertenecen a extranjeros llevan aún poco tiempo, por lo que no han empezado a desprenderse de ellos.

Habría que ver lo que sucede en Gran Alacant, ya en el término municipal de Santa Pola, del que en esta ocasión no se han facilitado datos.