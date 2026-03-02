Alicante arranca la temporada de cruceros a lo grande: llega un buque con 3.600 pasajeros

El Puerto de Alicante ha iniciado una nueva temporada de cruceros en la que se van a volver a batir récords. El buque que ha inaugurado el ciclo, perteneciente a la compañía norteamericana Carnaval Cruise Line, ha atracado este lunes en la ciudad con cerca de 3.600 pasajeros a bordo, en la que ha sido la primera de las 112 escalas programadas para este ejercicio. El objetivo se centra en alcanzar este año los 325.000 cruceristas, generando un impacto económico superior a los 84 millones de euros.

Ha sido a las ocho de la mañana cuando el Carnaval Dream, como así se denomina el barco, ha atracado en el muelle 14 del Puerto de Alicante. Ha sido la embarcación que ha inaugurado una nueva temporada de cruceros, que según informan desde la propia Autoridad Portuaria, está previsto que alcance registros nunca vistos hasta el momento. De hecho, las 112 escalas programadas van a permitir batir todos los récords alcanzados hasta la fecha.

El Carnival Dream atracado en el muelle 14 del Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Así, se ha pasado de los 18.000 cruceristas de 2017 a los 230.000 de 2025, cifra que se incrementará hasta los 325.000 en el presente ejercicio. El impacto económico previsto, asimismo, va a ronda los 84 millones de euros.

Una de las claves para alcanzar semejantes parámetros está siendo la diversificación de las compañías que eligen Alicante como puerto base. Además de MSC Cruceros, columna vertebral de la programación durante años, en los últimos tiempos se ha consolidado la presencia de Costa Cruceros y Fred Olsen, lo que ha permitido ampliar la oferta de itinerarios y atraer perfiles de turistas con mayor gasto.

Con esta dinámica, el impacto económico del turismo de cruceros ha trascendido a la ciudad de Alicante, extendiéndose a otras poblaciones de la provincia. Municipios como Elche, Novelda, Benidorm, Altea, Torrevieja, la Vila Joiosa, Alcoy u Orihuela se están convirtiendo en un destino habitual de excursiones organizadas y actividades culturales vinculadas a las escalas.

El crucero que ha atracado este lunes en el Puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

Desde la Asociación Alicante Costa Blanca Turismo y cruceros destacan que las cifras que se manejan para la actual temporada no hacen otra cosa que consolidar el posicionamiento de la provincia en el Mediterráneo y reforzar la importancia estratégica del sector para la economía local y la proyección internacional.

Lujo

Este posicionamiento estratégico está posibilitando también la llegada de cruceros orientados al segmento de lujo y las experiencias premium, reforzando la proyección de Alicante no solo como destino de paso, sino como punto de partida para viajes exclusivos por el Mediterráneo.

Los cruceros, además, están contribuyendo a desestacionalizar la demanda turística, extendiendo la presencia de visitantes a lo largo de todo el año. Cabe resaltar, en este sentido, que los meses con más escalas previstas son, por este orden, octubre, con un total de 20, cuatro de ellas dobles y una triple, seguido por octubre, julio, septiembre, abril y agosto.