Iraníes en Alicante: aplauden la intervención de EE UU e Israel contra el régimen de los ayatolás

Apoyo a la intervención militar de Estados Unidos e Israel. Ese es el sentir mayoritario de los iraníes alicantinos ante los acontecimientos que se están viviendo en las últimas horas, hasta el punto que han convocado una manifestación el próximo sábado en la Explanada para reclamar el respaldo total de la comunidad internacional en la lucha contra el régimen de los ayatolás. Argumentan que el pueblo viene sufriendo desde hace casi medio siglo una represión asfixiante, y que ha llegado la hora de la liberación.

Son numerosos los iraníes que se han integrado en la sociedad alicantina, y que viven los acontecimientos que se están registrando en su país en estos últimos días a medio camino entre la angustia y la esperanza. Angustia, por lo que pueda pasar con sus familiares y amigos en estas horas de enfrentamientos bélicos, y esperanza, por la posibilidad al alcance de la mano de liberarse del régimen que les ha estado asfixiando en estos casi 50 años.

Bombardeo sobre Teherán. / ABEDIN TAHERKENAREH

Uno de estos iraníes es Evi Khalighy, presidente de los comerciantes de la calle Girona en Alicante, quien destaca que "la inmensa mayor parte de los iraníes, más del 80 %, están a favor de la intervención militar de EE UU e Israel. Nuestro pueblo quiere un país libre de los fanatismos que nos han estado asfixiando todo este tiempo, y que ha mostrado su cara más terrible con los miles de muertos de estos últimos meses, en su mayoría jóvenes que solo pedían lo que se disfruta en países como España, que no es otra cosa que libertad".

Khalighy, que trabajó en el ministerio de cultura iraní, llegó a Europa vía Alemania tras solicitar asilo político, en una andadura que le llevó finalmente a Alicante, donde está al frente de un comercio desde hace una veintena de años. "Sufro por mi familia en Irán, pero se nos ha abierto un futuro de esperanza", asevera.

Efectos de los bombardeos. / ABEDIN TAHERKENAREH

En este contexto, explica que han solicitado permiso para celebrar una manifestación este próxima sábado, a las cuatro de la tarde, en la Explanada. Según sus palabras, "el objetivo es celebrar lo que ha sucedido, y reclamar a la comunidad internacional que siga apretando para derribar de una vez por todas al régimen".

En parecidos términos se expresa Farshad Majidi, cuya familia llegó a España, concretamente a Asturias, en 1975. Fue en 1997 cuando se estableció en Alicante, actuando como traductor entre 2005 y 2020 en Afganistán, Según sus palabras, "el 90 % de la población iraní está muy feliz con la intervención de EE UU e Israel. El país lleva casi medio siglo sometido por un régimen autoritario que solo en los dos primeros días de la protesta de estas últimas semanas asesinó a más de 30.000 personas. Así que, insisto, la gente está muy feliz con que la comunidad internacional, por fin, haya reaccionado".

Sánchez

Majidi confía en que esta intervención vaya a ser definitiva, siempre con la esperanza de que "se pueda instaurar una transición en la que la gente pueda decidir su futuro, sin que se imponga desde fuera". Y critica la postura del Gobierno de España, con su presidente, Pedro Sánchez, al frente. "Hay que acabar con esto de una vez por todas, e insisto en que estamos agradecidos a la comunidad internacional", remarca.

Noticias relacionadas

Esas solo son dos de las opiniones de israelíes residentes en Alicante. Coincidentes en muchos términos con las de otros que no se atreven a revelar su identidad por temor a represalias. Pero destacan que a los habitantes de Irán se les ha impuesto ser un pueblo islámico a la fuerza, cuando son múltiples las religiones que, con anterioridad al régimen, convivían sin problemas. De ahí que la esperanza hacia una nueva realidad esté presente.