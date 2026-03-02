Medland adquiere la alicantina Sonneil e irrumpe con el mayor agente de segunda residencia

Nota relevante en uno de los sectores motor de la provincia. Mediterranean Spain Land (Medland) ha adquirido la alicantina Sonneil en una operación estratégica que supone la creación de uno de los mayores operadores de la venta de vivienda residencial en España. Las empresas han oficializado una unión que califican de compra para "ganar tamaño, acelerar el crecimiento y reforzar la capacidad comercial y operativa en toda la cadena inmobiliaria".

Con roles complementarios, ambas organizaciones realizaron en 2025 compraventas por importe superior a los 120 millones de euros, y presentan una facturación conjunta que supera los diez millones de euros, con propiedades en la Costa del Sol, Costa Blanca, Mallorca, Almería, Valencia, Castellón en lo que se refiere al mercado nacional y en México; en el internacional.

Con el objetivo de incrementar su perímetro de actividad a nuevos destinos, Sonneil y Medland mantendrán sus marcas comerciales y gestión independiente. Así por una lado, la empresa alicantina conservará su foco en la comercialización exclusiva de proyectos inmobiliarios y Medland, en la venta a promotores sin exclusividad. Ambas compañías están muy especializadas en segundas residencias y, especialmente, en la venta a extranjeros.

Sede de Sonneil en el puerto de Alicante. / ALEX DOMINGUEZ

“Esta adquisición es una apuesta por sumar capacidades reales: más tamaño, más alcance, más eficiencia y, sobre todo, más valor para el cliente. La unión con Medland permitirá avanzar con mayor velocidad y ambición, además de contribuir a la consolidación y profesionalización del sector, todavía excesivamente atomizado” señala el hasta ahora CEO de Sonneil y fundador, Alfredo Millá.

Sonneil ha tenido hasta ahora como accionistas más conocidos a Ángel Cano (ex CEO de BBVA), Juan Pedro Moreno (ex Presidente de Accenture y WPP), Albert Ribera (fundador de Trovit) o Sevenzonic (Venture Capital de algunos ex altos directivos de BBVA y el ex CEO de Google en España). Todos ellos junto con Alfredo Millá, quien ostenta la mayoría del capital, salen del accionariado, aunque Millá seguirá vinculado a la compañía como asesor estratégico.

Con sede en el puerto de Alicante, Sonneil basa su "core business" en la captación online y el uso intensivo de la tecnología y métricas para la toma de decisiones, tiene como principales mercados no sólo los internacionales sino también el mercado español, con un gran peso en el mercado residencial de costa. Desde su fundación ha acumulado varios premios como el Premio Vodafone a ‘Pymes a otro nivel’ por su apuesta tecnológica así como el segundo puesto a la Proptech más votada por el público en los Proptech Awards de Finnovating.

Estand de Medland en una feria de Holanda. / INFORMACIÓN

Quién adquiere

Medland desarrolla una intensa actividad internacional orientada al comprador europeo, con una presencia consolidada en las principales ferias inmobiliarias del continente. Solo en 2025 ha participado como expositor en 35 destinos de mercados clave como Países Bajos, Bélgica, Suecia, Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania, EEUU y México, reforzando así su marketing online y su capacidad para canalizar demanda cualificada hacia la Costa Mediterránea.

La mercantil pertenece al Grupo Pemar —fundado en 1972 y con inversiones en sectores como inmobiliario, campos de golf (por ejemplo, Villamartín y La Finca), hoteles, restauración y agricultura— asumirá la gestión de Sonneil. Al frente se ha acordado que esté Andrés Pedrera, quien asumirá el cargo de director general de Sonneil y garantizará la continuidad del proyecto, conservando el equipo actual. El Grupo cuenta con una plantilla superior a 250 empleados distribuidos en sus diferentes compañías.

En este sentido, Richard Hart, director general de Medland, ha subrayado la complementariedad y el impacto de esta compra para los promotores, fondos y family offices: “Gracias a la operación de compra, Sonneil va a incorporar a su modelo de negocio innovador, basado fuertemente en tecnología, la presencia física en los principales países emisores de compradores de segunda residencia, y con las sinergias de ambas compañías ganaremos más escala, más tamaño y más alcance para incrementar nuestro flujo de clientes internacionales interesados en compra en España”.