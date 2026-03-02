Así es la nueva oficina de CRC en Alicante: cercana y orientada a mejorar la experiencia de cliente

“Ven siempre que quieras. Tengo todo el tiempo para escucharte”. Esa es la idea que resume el modelo de banca que defiende Caja Rural Central (CRC): cercanía real, atención sin prisas y acompañamiento financiero pensado para las personas. En un sector cada vez más digitalizado y con menos presencia física, la entidad mantiene una apuesta clara por el trato directo y la relación a largo plazo.

CRC abre una nueva oficina en Alicante / Pilar Cortés

Esa filosofía se traduce ahora en un nuevo paso en la ciudad con la apertura de una oficina en Alicante, ubicada en la calle Pintor Gisbert, 22, en pleno barrio de San Blas. Con esta inauguración, CRC alcanza las 52 oficinas en la provincia y refuerza su compromiso con uno de los barrios más representativos y dinámicos de la capital.

Una oficina en San Blas para estar más cerca

La nueva oficina no responde solo a un plan de expansión, sino a una manera concreta de entender la banca. Para CRC, estar cerca significa que el cliente pueda sentarse con su gestor y hablar con calma sobre su situación económica, sus proyectos o sus dudas.

Imagen de equipo de la nueva oficina de Pintor Gisbert. / Pilar Cortés

La elección de San Blas tiene un componente simbólico y práctico. Según explica el director de zona de Alicante, Jorge Morales, este barrio ha logrado consolidarse hoy como un referente de vida social, vecinal, cultural y deportiva de la ciudad de Alicante, “donde estamos convencidos, seremos acogidos como un vecino más que llegamos para colaborar y contribuir a ese crecimiento”.

Desde este nuevo espacio, la entidad atenderá tanto a particulares como a autónomos y pequeñas y medianas empresas. La oficina ha sido diseñada bajo un concepto moderno y funcional, con un entorno cómodo y accesible que combina atención personal con soluciones digitales. La tecnología está al servicio de la experiencia, pero sin sustituir el contacto humano.

Atención personalizada y acompañamiento continuo

La oficina estará dirigida por Amado Gironés y contará con un equipo formado por Roque Pelegrín, Pablo Funes y Álvaro García Ochando. Profesionales especializados en asesoramiento financiero que trabajan con un enfoque claro: escuchar primero y proponer después.

Para las familias, esto se traduce en orientación a la hora de solicitar financiación, planificar el ahorro o gestionar imprevistos. Para los autónomos y pymes, supone contar con un interlocutor directo que entiende la realidad del negocio y ofrece soluciones adaptadas, desde líneas de crédito hasta apoyo en procesos de crecimiento.

En un momento en el que muchas entidades reducen sucursales y centralizan servicios, CRC mantiene la apertura de oficinas como parte de su estrategia. La presencia física facilita una relación más fluida y genera confianza, especialmente en decisiones económicas importantes.

52 oficinas en la provincia de Alicante

Con la nueva oficina de Alicante, CRC consolida una red de 52 sucursales en la provincia. En total, la entidad cuenta con 91 oficinas, 32 en la Región de Murcia, además de tres centros de banca empresa, tres centros de banca privada y una oficina digital. Su equipo humano está formado por 350 personas.

Detrás de estas cifras hay un modelo cooperativo con más de 107 años de historia. Un modelo que apuesta por reinvertir buena parte de los beneficios en las comunidades donde opera, contribuyendo al desarrollo económico y social de los municipios.

La presencia en el territorio no se limita a la actividad financiera. CRC colabora con iniciativas culturales, sociales y empresariales, reforzando su papel como entidad vinculada al entorno.

La nueva oficina de San Blas refleja el equilibrio que la entidad busca entre innovación y cercanía. / Pilar Cortés

Innovación y cercanía

La nueva oficina de San Blas refleja el equilibrio que la entidad busca entre innovación y cercanía. El espacio incorpora herramientas digitales que agilizan trámites y mejoran la operativa diaria, pero siempre con el respaldo de un equipo disponible.

La idea es sencilla: el cliente puede utilizar canales digitales cuando lo necesite, pero también sabe que tiene una oficina a la que acudir y un profesional dispuesto a dedicarle tiempo.

Además, formar parte del Grupo Caja Rural permite a CRC compartir recursos y sinergias, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad y la capacidad de respuesta propias de una entidad cercana.

Una apuesta por crecer junto a las personas

La apertura de la nueva oficina de CRC en Alicante supone mucho más que ampliar la red comercial. Es la confirmación de una estrategia basada en la proximidad, la confianza y el acompañamiento financiero.

En el barrio de San Blas, la entidad inicia una etapa con la intención de integrarse en la vida cotidiana del entorno. Atender a vecinos, apoyar a negocios y estar disponible cuando haga falta. Sin prisas y sin distancia.

Porque, para CRC, la banca sigue siendo una cuestión de personas.