Alicante gana 5.408 empleos en el mejor febrero de los últimos siete años

Buenas noticias para el empleo provincial. Y es que la provincia de Alicante ha ganado 5.408 afiliados a la Seguridad Social, hasta alcanzar los 762.519, en el que ha sido el mejor mes de febrero de los últimos siete años. Y eso ha sido posible al buen comportamiento de todos los sectores, dado que todos ellos, salvo el comercio, han incrementado trabajadores. Todo ello, además, en un mes en el que el paro también ha disminuido en 677 personas, dejando la cifra total en 118.277,

Siguiendo con el comportamiento estacional del empleo, la provincia de Alicante ha recuperado afiliados a la Seguridad Social después de un mes de enero en el que, coincidiendo con el final de la campaña navideña, se produjo una destrucción de puestos de trabajo. La llegada de febrero, sin embargo, ha vuelto a invertir la situación, y no solo eso, dado que se han obtenido los mejores números desde el año 2020.

Una planta de producción industrial de la provicia, sector que ha ganado empleos. / Juani Ruz

Así las cosas, los 5.408 nuevos afiliados a la Seguridad Social, que suponen un incremento del 0,71 % con relación al mes anterior, se han repartido en la práctica totalidad de sectores, hasta el punto de que solo el comercio ha experimentado una ligera reducción, al pasar de los 132.862 cotizantes a 132.402.

El resto, presentan números en verde. Este es el caso de la hostelería, que transita desde los 85.750 empleos a 86.928; la industria manufacturera, de 81.761 a 82.277: o la construcción, de 58.340 a 59.486. También la educación experimenta un notable incremento, al pasar de 50.626 afiliados a 51.791, al igual que la agricultura, en este caso más discreto, al evolucionar desde los 5.312 a 5.349.

La hostelería provincial también ha ganado cotizantes. / PILAR CORTES

Cabe reseñar, asimismo, que en estos momentos la provincia computa 21.402 cotizantes más que hace justo un año, lo que representa un incremento del 2,89 %.

Paro

El paro, por otro lado, también ha registrado en febrero una evolución positiva. Son 677 desempleados menos que en enero, en un contexto en el que todos los sectores de actividad económica presentan cifras positivas.

Así, el que mejor comportamiento ha tenido ha sido el de los servicios, con 580 parados menos que sitúan la cifra total en 82.147. Le sigue la industria, con un descenso de 248 y 13.100; la construcción, con 90 menos y 9.793; y la agricultura, con 38 y 3.350. El único apartado en el que registra un aumento es en el del colectivo son empleo anterior, que suma 279 parados para situarse en 9.887.

Con estas baremos, la provincia cuenta en estos momentos con 7.927 desempleados menos que hace un año, en lo que representa una disminución del 6,28 %.