La batalla se recrudece en Glovo Alicante: los trabajadores temen un ERE encubierto ante la suma de incumplimientos

La Sección Social del Tribunal de Instancia número 4 de Alicante ha desestimado la demanda de Glovo contra CCOO y UGT tras la celebración de elecciones el pasado noviembre. La sentencia 45/2026 no solo respalda la iniciativa de los trabajadores, sino que refuerza el movimiento interno de crear nuevas delegaciones en otras provincias. Esta victoria judicial no ha frenado el mal ambiente interno que la dirección de la plataforma ha desarrollado en los últimos meses y han llevado a los representantes sindicales a denunciar un intento de ERE encubierto. Ambas cuestiones han coincidido en el tiempo, pero el deterioro interno se ha agravado en los últimos meses con el cambio del jefe de Flota, que es el enlace de la compañía con los trabajadores.

Así, el presidente del Comité de Empresa, Julio César Sauce, ha lamentado que se estén produciendo situaciones de claro incumplimiento de las condiciones laborales y que no exista ninguna intención de recular. En este sentido, fuentes sindicales detallan varias situaciones repetitivas y preocupantes, "porque son negativas para la propia empresa" y entienden que es una manera de "invitar a irse a los trabajadores".

En primer término, está el incumplimiento de las condiciones de conciliación de la vida familiar. Muchos de los "riders" que tenían horarios compatibles han pasado a propuestas casi inasumibles. Es el caso de Jean Carlos Barreto y Blas Russo, quien además es responsable de Prevención de Riesgos Laborales. Russo explica que "han echado atrás los pasos que se habían dado con el anterior jefe de Flota, encargado de poner los horarios. Cuando presentamos la petición y la queja, solo recibimos respuestas automatizadas o genéricas". Básicamente, un "de acuerdo a la demanda".

Un repartidor de Glovo en el centro de Alicante. / Jose Navarro

Sin sueldo definido

Esta circunstancia, denuncian, "impide llegar a objetivos de horarios", lo que te impide compatibilizarlo con otros trabajos. "Hemos pasado de falsos autónomos a falsos contratados", comenta Barreto. Él es uno de los repartidores que ha sufrido una práctica que Glovo empieza a generalizar y es sancionar sin dar audiencia. "A mí me han sancionado con una semana de empleo y sueldo, nos achacan retrasos en los pedidos, porque las distancias y los tiempos están automatizados y no se tiene en cuenta ni el tráfico ni el tiempo, ni nada".

"Nos pagan por pedido, cuando debería ser por hora", continúa comentando, "lo que es absurdo porque somos contratados". La consecuencia de las sanciones y de este sistema de pago es la incertidumbre en los honorarios a percibir. Los responsables de CCOO denuncian que ya se han producido 31 despidos en 3 meses. La mayoría de estas situaciones acaban en quejas o denuncias; pero desde el sindicato temen que esa acumulación de factores negativos y pérdidas económicas estén sirviendo a la compañía para preparar un ERE encubierto.

Precedente pionero Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) no han dudado en definir el fallo como "un avance histórico en la economía de plataformas, donde se ha posicionado como la fuerza mayoritaria en Glovo en toda España, tras números procesos electorales sindicales que se han promovido en la empresa tras la culminación del proceso de laboralización forzosa en junio de 2025, pese a las maniobras antisindicales de la compañía". El sindicato ha explicado que "en Alicante, tuvimos que ir en unidad de acción con UGT para contrarrestar esa política antisindical de la empresa. El Tribunal de Instancia de Alicante de la sección Social número 4 ha desestimado íntegramente la demanda presentada por la empresa Glovo contra el proceso electoral sindical llevado a cabo en la provincia de Alicante el pasado mes de noviembre y ha confirmado la plena validez del laudo arbitral que reconocía Alicante como unidad electoral propia. La resolución judicial que es firme y no recurrible supone un pronunciamiento pionero en el ámbito de las plataformas digitales, al reconocer que la adscripción territorial de las personas repartidoras en la provincia de Alicante constituye una unidad organizativa con autonomía funcional suficiente para ejercer derechos colectivos. Este fallo refuerza una idea fundamental: las empresas de plataformas digitales no pueden utilizar su estructura descentralizada ni la gestión algorítmica como instrumento para vaciar de contenido los derechos sindicales.

Barreto avanza que "pertenezco al grupo de compañeros que han denunciado la semana de sanción, pero la empresa no se presentó a la audiencia y la fecha señalada se ha fijado para 2028". Desde el sindicato no se atreven a decir una cifra de denuncias en esta materia, pero advierten de que pueden ser miles porque las sanciones que están imponiendo Glovo de manera arbitraria, según CCOO, solo hacen que aumentar la sensación de descontrol y desanimar a los empleados. "Es muy difícil saber lo que se va a cobrar, porque además, se cambian los baremos sin previo aviso", en referencia a los tiempos para los recorridos.

Junto a la lista, hay otras situaciones que preocupan a los responsables sindicales como las alertas meteorológicas. "En la última que se dio en Alicante era casi imposible circular por los fuertes vientos. Si no cumples con los tiempos, te sancionan y no se respetaron las medidas de seguridad", indica Antonio Martín, vicepresidente.

También se trampea con la disponibilidad. "Desde la sentencia judicial en la que pasamos a ser trabajadores y no autónomos, muchos acabaron con jornadas de 20-30 horas semanales", comenta el presidente del Comité, y "ahora se les exige una disponiblidad casi exclusiva. "La operativa es ilógica", subraya.