Carmen Berbegal, primera mujer presidenta de Fundeun

Relevo al frente de la Fundación Empresa Universidad de Alicante (Fundeun), la entidad que se dedica a fomentar la innovación y que supone una de las principales correas de transmisión del conocimiento que se genera en el campus de San Vicente al tejido productivo. El patronato de la organización ha elegido este martes a la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Actiu, Carmen Berbegal, como nueva presidenta, en sustitución del promotor Antonio Fernández, que finalizaba su mandado.

Berbegal se convierte de esta forma en la primera mujer en ocupar este cargo, tal y como ha destacado la rectora de la UA, Amparo Navarro, durante la reunión en la que se ha adoptado esta decisión y en la que también han estado presentes anteriores responsables de Fundeun, como Manuel Cazorla, Eliseo Quintanilla o José Quiles, entre otros.

"Carmen Berbegal y la empresa a la que representa, son una persona y una compañía que creen en la universidad y que saben lo importante que es fomentar y apoyar a la universidad para el territorio. Así que estamos muy complacidos y agradecidos de que haya aceptado asumir este reto", ha apuntado Navarro, que también ha elogiado la labor desempeñada por el presidente saliente al frente de la institución.

Talento

Por su parte, Carmen Berbegal, que ocupaba anteriormente la vicepresidencia tercera, se ha marcado como objetivo "hacer más proyectos e investigación juntos, para capitalizar esa innovación en nuestro territorio". "Todos nos beneficiamos del talento que sale de la Universidad de Alicante. Y gracias al talento, las empresas podemos crecer, ser más sostenibles y más útiles para nuestro objetivo común, que es trabajar por y para la sociedad", ha añadido Berbegal.

Con más de 20 años de trayectoria profesional, la nueva presidenta de Fundeun forma parte de la segunda generación al frente de la firma de Castalla Actiu, que se ha convertido en todo un referente en la fabricación de mobiliario para oficinas y espacios públicos, desde hospitales hasta aeropuertos.

Los patronos de Fundeun, con la rectora y los expresidentes de la fundación. / Alex Domínguez

Tras un corto periodo en GFK, Berbegal se incorporó a la empresa familiar en 2001, donde ha desarrollado diversas tareas como coordinadora de logística, responsable de marketing o responsable de personas y cultura, hasta ocupar su actual cargo de directora de RSC.

Es presidenta del consejo de familia de Actiu y también pertenece a la junta directiva de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (Aefa), además de ser vocal del consejo social de la UA y de participar en ONG como Proyecto Hombre.

Despedida

Por su parte, el ya ex presidente y propietario de la promotora Maisa, Antonio Fernández, ha asegura que el balance de su paso por Fundeun "no puede ser mejor, sobre todo en lo personal", y ha querido agradecer su colaboración a la universidad, a sus representantes y, en especial, a la rectora y los vicerrectores.

"Fundeun no deja de ser un grupo de empresarios e instituciones de la provincia que intentamos anclarnos con la universidad, que es un ente muy vivo y en permanente adaptación", ha señalado en su despedida. "Fundeun es la voz de los empresarios en la Universidad de Alicante y lo importante es que se nos escucha y se nos atiende, lo que facilita la creación de talento y la transferencia tecnológica", ha abundado sobre esta cuestión.

Antonio Fernández recibe el aplauso del patronato de Fundeun. / Alex Domínguez

En cuanto los hitos de su mandato, Fernández ha resaltado el proyecto que se realizó para permitir que emprendedoras ucranianas pudieran seguir desarrollando sus proyectos, tras el inicio de la guerra, además de los premios anuales que se conceden a las mejores ideas empresariales. Una convocatoria de la que han salido empresas que ya tienen cientos de empleados, según ha asegurado, y que están contribuyendo al progreso de la provincia.

Fundeun tiene como misión establecer sinergias entre el mundo empresarial y el universitario a través de la promoción de la innovación, la cooperación, la creación de empresas por universitarios, la formación especializada y el empleo de calidad. Fue constituida en 1989 como institución privada sin ánimo de lucro y de carácter permanente para establecer cauces de colaboración y diálogo entre la Universidad de Alicante y las empresas de la provincia.

Según se recoge en su web, actualmente cuenta con 88 patronos representativos del tejido empresarial e institucional alicantino y pertenecemos a la REDFUE, una organización vinculada institucionalmente a través de sus miembros a 48 universidades españolas y más de 21.000 empresas.