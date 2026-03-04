Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AIJU e Inescop participan en un proyecto para desarrollar tecnologías avanzadas en seguridad y defensa

La iniciativa ha movilizado seis millones de euros destinados a reforzar la autonomía operativa de estos sectores estratégicos

Aiju desarrolla una plataforma para crear drones

JUANI RUZ

JUANI RUZ

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Siete centros tecnológicos españoles, entre los que se encuentran los alicantinos AIJU e Insecop, han movilizado cerca de seis millones de euros para poner en marcha Rocca, un proyecto estratégico enmarcado en el programa de ayudas Cervera, y dirigido a desarrollar tecnologías digitales avanzadas orientadas a la industria 5.0, con un foco estratégico en los nuevos retos en materia de seguridad y defensa.

El proyecto, coordinado por AIJU, que cuenta también con la participación de Aitiip, Cetem, AIN, AIR Institute y Vicomtech, permitirá avanzar en soluciones tecnológicas destinadas a proteger infraestructuras críticas, mejorar la gestión de entornos industriales complejos y reforzar la autonomía operativa en sectores estratégicos como la energía, la industria manufacturera o el ámbito aeroespacial y de defensa.

En este sentido, se desarrollarán tres grandes líneas tecnológicas con aplicación directa en entornos reales como son un gemelo digital con tecnologías inmersivas, que permitirán supervisar instalaciones industriales en tiempo real y anticipar incidencias sin necesidad de desplazamientos físicos.

Pruebas de laboratorio en AIJU dentro del proyecto.

Pruebas de laboratorio en AIJU dentro del proyecto. / INFORMACION

Además, la robótica colaborativa y móvil, diseñada para asistir a operarios en tareas de inspección y mantenimiento en zonas de difícil acceso o riesgo; o las celdas robóticas inteligentes para mantenimiento predictivo, capaces de detectar fallos antes de que se produzcan averías, reduciendo costes y tiempos de parada, son otros de los desarrollos principales contemplados en el proyecto.

Como explica Daniel Sánchez, doctor en robótica e ingeniero de proyectos de AIJU, “la aplicación de estas tecnologías se traducirá en importantes beneficios para las empresas como es una mayor eficiencia operativa, reducción de costes de mantenimiento, mejora de la seguridad laboral y toma de decisiones basada en datos en tiempo real”.

Capacidades

Cabe destacar que el programa Cervera es una iniciativa del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) destinada a fortalecer las capacidades tecnológicas estratégicas de los centros tecnológicos españoles.

Su objetivo es impulsar proyectos de I+D aplicada en tecnologías clave, promoviendo la colaboración entre centros y facilitando la transferencia de innovación al tejido empresarial.

“A través del proyecto Rocca, los siete centros tecnológicos que forman parte del consorcio refuerzan su apuesta por la cooperación como palanca clave para la innovación, consolidando una red de trabajo colaborativa orientada a abordar de manera conjunta los retos tecnológicos y estratégicos de la industria del futuro”, indica Tamara Aguilar, project manager de AIJU.

