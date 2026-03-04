La Cámara de Alcoy rinde homenaje a la excelencia empresarial

Un homenaje a la excelencia empresarial. En eso se convirtió la entrega de premios de la Cámara de Comercio de Alcoy celebrada este miércoles en el Círculo Industrial, una ceremonia en la que fueron galardonados el empresario Jorge Vaquer, las empresas Cándido Miró-Aceitunas Serpis y Jover Valls, la Librería Llorens y el restaurante Sant Francesc 52. Todo en un contexto en el que por parte de la propia entidad cameral se aprovechó para reclamar suelo industrial para la ciudad y mejoras en las comunicaciones.

La gala contó con la presencia, entre otros, de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano; el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama; el presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, José Vicente Morata; la presidenta de la Cámara de Alcoy, Lucía Pascual; y el alcalde de la ciudad, Toni Francés.

En la categoría de Trayectoria, el premio fue a parar a Jorge Vaquer, fundador hace 45 años de la empresa de cosmética Nirvel, presente en la actualidad en más de 40 países merced a la calidad de sus productos innovadores.

La consellera Marián Cano dirigiéndose a los asistentes a la gala. / Juani Ruz

Por su parte, Cándido Miró, compañía más conocida por su marca Aceitunas Serpis, se hizo con el galardón a la Industria justo en el año que cumple su centenario. La exportación alcanza a 50 países de todo el mundo y también ha realizado una firme apuesta por el autoconsumo energético.

Jover Valls (Home FurniSinc), por su parte, recibió el reconocimiento a la Internacionalización. Fundada en 2018 con vocación global del mobiliario de lujo, ha podido posicionarse desde Alcoy en mercados tan exigentes como Estados Unidos, Europa y Oriente Medio.

En lo que respecta al premio al Comercio, el galardón recayó en la Librería Llorens, con una trayectoria de nada menos que 150 años. A lo largo de todo este tiempo ha sido todo un referente cultural, aunando la tradición con una enorme capacidad para reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

Jorge Vaquer dando las gracias en nombre de todos los premiados. / Juani Ruz

El restaurante Sant Francesc 52, por último, obtuvo la distinción a los Servicios, merced a un proyecto consolidado en el centro histórico alcoyano que ha logrado un perfecto equilibrio entre la cocina tradicional, la profesionalidad y la adaptación tecnológica.

Tras el agradecimiento de Jorge Vaquer en nombre de todos los premiados, llegó el momento de los discursos. El alcalde, Toni Francés, reconoció la labor de la Cámara y el tejido empresarial "para convertir Alcoy en una ciudad viva, atractiva y con capacidad para competir". Asimismo, aprovechó su intervención para reclamar al Consell proyectos pendientes, como la puesta en marcha del CdT y la rehabilitación de la antigua fábrica de Rodes, al tiempo que pidió los estudios necesarios para concretar la viabilidad del polígono Alcoy Sur. "No se trata de rapidez, sino de hacerlo bien", indicó.

Precisamente a este último tema se refirió la presidenta de la Cámara de Alcoy, Lucía Pascual, indicando que "sin polarizar, con un espíritu constructivo y cumpliendo las exigencias medioambientales, hay que remar en la misma dirección" para posibilitar este proyecto que calificó de vital "para que Alcoy siga siendo industrial". También aprovechó para reclamar mejoras en las comunicaciones "y que nuestras empresas puedan competir en igualdad de condiciones".

La consellera Marián Cano, por último, mostró su apoyo a esta iniciativa, al tiempo que elogió al tejido empresarial y su capacidad de adaptación, consiguiendo que Alcoy, según sus palabras, "haya sido reconocido desde siempre como una capital industrial". También destacó las políticas del Consell de apoyo a las empresas, con la reducción de impuestos y la agilización de los trámites administrativos, además de ayudas a la modernización y la internacionalización.