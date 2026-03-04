La amenaza de cierre del comercio de EE UU deja en el aire 408 millones de exportaciones de Alicante

Otra vuelta de tuerca. Eso es lo que está pasando con las relaciones comerciales con EEUU. Si no había sido suficiente con la guerra arancelaria, la amenaza de Donald Trump de cortar todo el comercio con España por la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que se puedan usar las bases de Rota y Morón de la Frontera en el conflicto bélico con Irán, ha suscitado una profunda preocupación entre las empresas, también las alicantinas. Y no es para menos, dado que esta advertencia deja en el aire nada menos que 408 millones de euros anuales en exportaciones de la provincia al país norteamericano, a lo que hay que sumar 380 millones en importaciones. Y todo en un contexto en el que el calzado y la agricultura serían los sectores que resultarían más damnificados.

Fue este pasado martes cuando Donald Trump amenazó con responder con un castigo comercial a la negativa del Gobierno de España a la utilización de las citadas bases. "Vamos a cortar todo el comercio con España", aseveró el presidente de EE UU, en lo que se convirtió en un órdago en toda regla que ha levantado la alarma entre los diferentes sectores económicos con intereses en el mercado norteamericano.

El vino alicatino es uno de los que pueen sufrir un impacto más duro. / Juani Ruz

En el caso de la provincia de Alicante, el sector del calzado sería el más perjudicado, toda vez que exporta nada menos que 104 millones de euros al país estadounidense. A continuación aparece el sector agroalimentario, con unas ventas cercanas a 75 millones de euros, y ya a más distancia el metal, que entre los diferentes subsectores ronda los 50 millones. Más lejos aparecen los 20 millones del textil, los 8 del plástico, los 7 del mármol o los 4 del juguete.

En lo que respecta a las importaciones, el ránking lo encabeza la agricultura con 244 millones de euros, la mayor parte frutos secos, teniendo en cuenta que hay varias empresas implantadas en la provincia que se dedican a importar estos productos desde EE UU para después reenviarlas al resto de Europa. El metal aparece a continuación, con unos 28 millones de euros.

En esta coyuntura, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), Vicente Pastor, señala que más allá del margen de actuación de EEUU, teniendo en cuenta que el comercio entra en el ámbito de los convenios con la Unión Europea, "lo que nos preocupa es el daño reputacional para nuestro país y los sectores exportadores que este tipo de mensajes generan. De hecho, la Federación de Comerciantes de Calzado de Estados Unidos ya ha lanzado una alerta interna entre todos sus asociados advirtiendo del posible riesgo de aranceles a productos españoles". Por ello, añade, desde el sector "creemos que es importante actuar con responsabilidad y ser conscientes de las consecuencias que puedan tener determinados anuncios".

El calzado -en la imagen un stand de Futurmoda, inaugurada ayer- también está en el punto de mira. / PILAR CORTES

En lo que respecta al sector agroalimentario, algunos de los productos más perjudicados serían los cítricos, así como el vino, toda vez que es el segundo destino de las exportaciones, con alrededor de 270.000 botellas anuales de caldos de calidad media-alta. Así lo reconoce Eladio Martín Aniorte, gerente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante, quien señala que "para nosotros el mercado norteamericano es sinónimo de calidad y madurez. Confiamos en que la medida no salga adelante, pero más allá de eso, este tipo de amenazas, que se lanzan de forma banal, generan inestabilidad y fragilidad en las relaciones comerciales".

Fertilizantes

Todo ello en un contexto para la agricultura en el que la guerra de Irán, según denuncia el secretario general de La Unió, Carles Peris, ya está provocando subidas del 5 % en los precios de los fertilizantes y del 4 % en el gasóleo agrícola, por lo que pide a las Administraciones que se anticipen con la previsión de ayudas excepcionales.

Por último, Rosa Sánchez, secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), señala que "cabía esperar que Donald Trump no se quedase con los brazos cruzados" con la negativa del Gobierno España al uso de las bases, y añade que "pese a que EE UU no es nuestro principal mercado, nos afecta lo que pueda suceder con nuestras exportaciones y también con las de otros sectores que puedan tener un mayor impacto, porque al final les prestamos un servicio auxiliar".