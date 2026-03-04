Las eurodiputadas socialistas piden a la UE mayor control de las plataformas online

Las eurodiputadas socialistas Laura Ballarín, Leire Pajín y Sandra Gómez han reclamado a la Comisión Europea “medidas para obligar a las plataformas online a asumir un papel activo en la verificación de que todos los productos que venden cumplen con la normativa europea de seguridad”.

Además, han pedido “fortalecer la vigilancia aduanera”, tras la respuesta enviada por la Comisión Europea, que admite que un reciente barrido de artículos de puericultura reveló que el 32 % de los productos comercializados online carecían de la información obligatoria sobre su responsable en la UE, un requisito esencial para poder reclamar o retirar un producto defectuoso.

Las eurodiputadas remitieron el pasado mes de enero una pregunta escrita al ejecutivo comunitario en la que interpelaban sobre la llegada descontrolada a Europa de productos que no cumplen con los estándares europeos, ponen en peligro la salud de los consumidores y perjudican a fabricantes y comerciantes comunitarios, que sí están sometidos a normas y controles estrictos. Entre los sectores más afectados están los juguetes, así como el textil, entre otros.

La erodiputada socialista Leire Pajín. / HECTOR FUENTES

En su respuesta, la Comisión reconoce la dificultad de las autoridades para una vigilancia efectiva del mercado, y la existencia de “lagunas normativas, sobre todo en materia de ventas en línea”, y la necesidad de “garantizar la trazabilidad de los fabricantes” y “reforzar la capacidad de vigilancia del mercado”.

Responsabilidad

Además, admite que “los mercados en línea no son responsables cuando actúan como intermediarios”. Por este motivo, las eurodiputadas consideran urgente abordar la responsabilidad de las plataformas online, para que “asuman un papel activo en la verificación de que todos los productos que venden cumplen con la normativa europea de seguridad, especialmente aquellos destinados a los colectivos más vulnerables, como la infancia”.

Las parlamentarias socialistas han destacado que la reforma del Código Aduanero Europeo, que está actualmente en la última fase de negociaciones entre el Parlamento y el Consejo, abre una ventana de oportunidad. Entre otras medidas, la reforma plantea la eliminación del umbral de exención de derechos de aduana a los paquetes con valor inferior a 150 euros que entran en la UE. La eliminación de esta exención permitiría adaptar las normas al contexto del comercio electrónico y evitar el fraude y competencia desleal. Otras medidas previstas para este año son la revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores (CPC) y el Reglamento de Vigilancia de Mercado.