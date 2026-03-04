Futurmoda, entre la innovación 3D, las telas "bambi" y la preocupación empresarial

Los componentes y la maquinaria del calzado y la marroquinería tiene en Futurmoda una de sus referencias nacionales. La nueva edición del certamen se celebra con menos expositores, pero navega con los vientos positivos que ha dejado la feria de Milán. Sin embargo, la geopolítica se ha colado en un evento profesional que se celebra en Fira Alacant y en plena ventana de ventas. Así, la consellera de Industria, Marián Cano; el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el presidente de AEC, Manuel Román, han tratado de hacer un llamamiento a la serenidad en tres versiones diferentes.

La titular autonómica y conocedora del sector por su experiencia profesional ha mostrado no solo apoyo, sino que ha venido a trasladar que la Generalitat Valenciana tiene una hoja de ruta internacional para ayudar a una industria que encadena crisis tras crisis, pero que se mantiene a flote. Por su parte, Ruz ha expuesto el potencial de un sector de gran peso en la localidad y también ha recordado a la consellera el potencial industrial. "Un total de 2.137 empresas facturan ya por encima del millón de euros", ha subrayado. Por último, un veterano empresario como Román ha resaltado la capacidad empresarial para sobreponerse a los vientos contrarios que el huracán Donald Trump ha vuelto a levantar.

Inauguración de Futurmoda 2026 en Elche / Pilar Cortés

En los pasillos de la feria, la pregunta era el ambiente y, mientras unos lo reconocían abiertamente, otros señalaban el buen clima profesional que reinaba. En la inauguración también estaba la empresaria Rosana Perán. La vicepresidenta del grupo Pikolinos acude al certamen con su marca Pies Cuadrados y en su calidad de presidenta europea de la patronal del calzado ha asegurado que "lógicamente la preocupación existe. Nos preocupa y nos ocupa; pero la covid ya nos enseñó a trabajar en un escenario de flexibilidad". Perán considera que estamos en los primeros días de un conflicto y "practicamente cada pocas horas hay modificaciones", lo que le lleva a un escenario de prudencia antes de evaluar al sector.

La volatilidad ha llegado a tal nivel que Alberto Andreu, director comercial de Poveda Textil, asegura que "en el mismo estand de la empresa (de Petrer) trabajamos varias personas y cada una lo ve de una manera". Andreu es uno de los representantes del sector que acaba de regresar de Milán y, como otros, llega con buenas impresiones. Es decir, que las ventas se han cerrado con normalidad y, en algunos casos, por encima de las persepctivas de otros años.

El presidente de Avecal, Vicente Pastor, señalan que, además del sentido negativo que tiene cualquier conflicto, los países del Golfo Pérsico eran un mercado en el que se venía trabajando. En este sentido, preguntada por la cuestión, Marián Cano ha recordado que el Plan de Internacionalización, que incluye el Plan USA, es un "documento vivo" y aunque las 88 acciones se mantienen, nada es fijo ni permanente.

Cristina Doñate, de Idella Piel, muestra una de las pieles que son tendencia en Futurmoda. / INFORMACIÓN

Innovación y novedades

Pero Futurmoda sigue su camino y en el pabellón de la antigua IFA se han visto muchos detalles de lo que se llevará en las próximas temporadas. Por una parte, empresas de Elda como Idella Piel muestran las novedades y las tendencias. "Los estampados 'bambi' de estilo 'animal print'", comenta Cristina Doñate. En las perchas, tiene colgadas muestras de pieles con estos dibujos repletos de motas y que simulan la de animales. Junto a la novedad, están todos los textiles que destacan por los brillos y que simulan metalizados que ya se pudieron ver en la edición anterior.

En el caso de la firma eldense, trabajan tanto para calzado como para marroquinería y cuando se les pregunta por las tendencias también muestran unas telas de rayas con estampados. "Lo hemos visto en pasarelas de Estados Unidos y está gustando", lo dice con una de las pruebas sobre las manos. Al tacto parece un mantel de hule, pero Idella solo trabaja pieles.

Al otro lado de la feria, está la maquinaria. La impresión en 3D es la que impera en la zona. Además de las empresas, está Inescop. El Instituto tecnológico de la Comunidad Valenciana ha llevado su impresora y la directora de I+D+i, Paqui Arán, explica que la fabricación de calzado ya es una realidad. "Este sistema permite una alta personalización", añade y es una de las consultas habituales de los profesionales que se acercan al estand. Arán señala que la presencia de Inescop permite un acercamiento a las empresas, principalmente locales, pero también de otros ámbitos. "Nuevas tecnologías, ensayos, certificados, entre otros, son los principales temas de interés", sostiene.