Marián Cano pide a Sánchez que reconduzca las relaciones con Trump para no dañar a las empresas

La consellera de Industria, Turismo, Comercio e Innovación, Marián Cano, ha reclamado a Pedro Sánchez que reconduzca las relaciones con Donald Trump para evitar el impacto que sobre las empresas de la Comunidad Valenciana, incluidas las de la provincia de Alicante, tendría el cierre del comercio con EE UU.

El presidente norteamericano amenazó este martes con responder con un castigo comercial a la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a que se puedan usar las bases de Rota y Jerez de la Frontera para la guerra con Irán. Una medida que, de llevarse a la práctica, tendría un fuerte impacto en las empresas de la Comunidad Valenciana, según ha declarado este miércoles la consellera Marián Cano en una vista a Alicante. "Hablamos del cuarto destino de las exportaciones autonómicas, por lo que están en juego 2.500 millones de euros y 12.000 empresas podrían verse afectadas", ha aseverado.

Pedro Sánchez y Donald Trump durante la firma del plan de paz para Oriente Próximo. / Europa Press

Cano se ha alineado con las patronales españolas, que han reclamado a Sánchez que reconduzca la situación. "En política internacional hay que tener altura de miras. Aquí en la Comunidad ya hemos pagado decisiones unilaterales del Gobierno de España con la ruptura de relaciones comerciales con Argelia, y ahora tenemos esta nueva amenaza. No podemos ser frívolos cuando se toman decisiones", ha argumentado.

Sectores

La consellera ha añadido que sectores como la maquinaria, la cerámica, el calzado, el mueble o el agroalimentario se encontrarían entre los más afectados, y que hay 170 empresas valencianas que tienen una implantación directa en EE UU. Asimismo, ha afirmado que el mercado norteamericano no es reemplazable "porque compra la calidad más alta". Así, ha insistido en la necesidad de reconducir la situación y de que las políticas españolas "vayan alineadas con las de Europa", ha remarcado.