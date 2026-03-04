Con el perro a la oficina: una empresa alicantina permite a los trabajadores llevar a sus mascotas

¿Se imagina poder llevarse el perro a la oficina y no tener la preocupación de si pasa demasiado tiempo solo o si le ha dejado suficiente comida? ¿Dejar atrás las prisas por llegar a casa para sacar al animal para que haga sus necesidades antes de que ocurra un accidente indeseado en pasillo?

Pues son preocupaciones que los 23 trabajadores de la empresa alicantina Diversual ya no tiene. Los responsables de esta firma, especializada en el diseño y comercialización de artículos eróticos, han apostado por una política "pet friendly" total y permiten llevarse a las mascotas al trabajo. Claro está, siempre que estén educadas y no causen problemas.

Según explica el CEO de la compañía, Fernando Martínez, la iniciativa empezó de forma progresiva, ante la preocupación que algunos de sus empleados mostraban por tener que dejar a sus amigos más fieles en casa cada día. Al principio fueron solo algunos viernes, pero "poco a poco nos dimos cuenta de que no era un problema que esto se convirtiera en la rutina diaria de la compañía", señala el ejecutivo.

"Fuimos probando y vimos que genera un entorno cercano que el equipo valora mucho. Si para algunas personas estar con sus mascotas, su familia, en la oficina les genera tranquilidad y bienestar, tenía sentido para nosotros", señala Martínez.

Sin estrés

Lejos de ser una distracción, los responsables de Diversual sostienen que las personas que acuden con sus mascotas trabajan con mayor serenidad y sin la presión de tener que atenderlas al finalizar la jornada. Y, lo más importante, quienes no tienen animales también encuentran en su presencia un respiro emocional.

Perros que acuden al trabajo con sus dueños en Diversual. / INFORMACIÓN

"Muchos de los descansos que en otras empresas serían para fumar, aquí son para jugar o dar una vuelta con algún amigo de cuatro patas", destaca el CEO. "Los momentos de estrés son mucho más agradables y llevaderos con nuestras mascotas cerca", añade. Claro está que, en este caso, han tenido la suerte de que ninguno de los trabajadores tenga alergia al pelo de estos animales, lo que habría supuesto un problema importante.

La percepción del equipo coincide con estudios como el publicado en el International Journal of Workplace Health Management, que observó niveles de cortisol significativamente menores al final de la jornada en empleados que acudían al trabajo con sus perros.

Más allá de los datos, son las historias personales las que explican el verdadero alcance de la medida. Lennon, un labrador negro de cuatro años, prácticamente se ha criado en la oficina y saluda cada mañana, uno a uno, a todos los compañeros. Su presencia es ya inseparable del equipo.

Fabiola Santos, del área de Logística, lo resume así: "Paquita es una perra muy mayor que debe tomar medicación, así que debo controlarla a diario. Para mí es un alivio tenerla cerca y pasar el tiempo que le queda con ella".

En la misma línea se expresa Rafael Alted, también trabajador de la empresa: "Desde que rescatamos a Dominga tiene una ansiedad por separación incontrolable que le provoca taquicardias. Poderla tener cerca de mí en el trabajo me deja mucho más tranquilo".

Trabajadora de Diversual con su mascota en la oficina. / INFORMACIÓN

Normas claras

Para facilitar la convivencia, la empresa ha establecido normas claras. Los perros solo pueden acceder a las zonas de oficina, entrada y office, quedando excluidas las áreas de almacén y manipulación de productos.

Además, solo se permite la presencia de animales educados que no alteren el entorno laboral. "Si rompen cosas, molestan o ladran constantemente, entendemos que todavía no están preparados para estar en la oficina", puntualiza Martínez. También se controla la alimentación en zonas comunes para evitar problemas de salud en los animales.

Esta política encaja con una filosofía empresarial más amplia basada en el respeto animal: ninguno de los productos comercializados por Diversual ha sido testado en animales. "En 2026 el respeto hacia los animales es algo profundamente humano. Más que un impacto externo de marca, esta medida refuerza nuestra comunicación interna y los valores que queremos transmitir", concluye el CEO.