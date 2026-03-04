El Puerto de Alicante recibe al mayor portacontenedores de su historia

El Puerto de Alicante ha recibido al buque Haian Gama, fletado por la compañía Maersk, el portacontenedores de mayor tamaño que ha operado en el recinto desde que existen registros, con 222,5 metros de eslora, 12 metros de calado máximo y 35.573 toneladas de arqueo bruto. Procedente de Algeciras, está realizando la descarga, para transbordo, de unos 1.400 contenedores, teniendo prevista su partida este jueves, una vez completada la operación.

Las maniobras se están desarrollando en la terminal multipropósito de TMS Alicante, del grupo Aleática, equipada con grúas Post-Panamax, y una infraestructura adaptada tanto a contenedores como a operaciones ro-ro, carga con instalaciones especiales, terminal ferroportuaria y terminal de pasajeros.

El portacontenedores,fondeado en la terminal de TMS. / INFORMACION

La llegada de este gran buque responde a la estrategia que está desplegando en la actualidad la Autoridad Portuaria de Alicante en su nueva hoja de ruta, que pasa de forma prioritaria por el aumento de competitividad y eficacia del puerto alicantino, así como a las próximas inversiones previstas que mejorarán su posicionamiento, a lo que hay que añadir la congestión que sufren los grandes hubs portuarios del Mediterráneo.

En este caso, la gran empresa de logística integrada, Maersk, ha confiado en la infraestructura alicantina para este tipo de operaciones, que se prolongarán durante las próximas seis semanas, generando un movimiento estimado de 18.000 Teus.

Panorámica del buque atracado en el puerto. / INFORMACION

Según ha declarado el presidente de la Autoridad Portuaria, esta operación demuestra la capacidad del Puerto de Alicante para adaptarse a las necesidades del tráfico marítimo actual, “nuestra ubicación, equipamiento y la profesionalidad de los operadores portuarios convierten al puerto en un nodo logístico ágil y competitivo dentro del arco mediterráneo”, ha señalado Luis Rodríguez.

Rodríguez ha destacado, asimismo, el papel de la terminal TMS en esta operativa: “La versatilidad de TMS permite atender con solvencia diferentes tipos de mercancía, desde contenedores hasta carga rodada o especial, evidenciando el potencial de Alicante como puerto aliado, de primer nivel, para las grandes cadenas logísticas internacionales”.

Estrategia

Esta operación encaja plenamente en la línea de crecimiento del tráfico de contenedores y mercancía general del Puerto de Alicante, que en 2025 aumentó por encima de la media nacional, consolidando su papel como motor logístico para los sectores productivos de la provincia. Disponer de un puerto ágil, especializado y con capacidad para asumir picos de demanda, remarcan dese la Autoridad Portuaria, significa más competitividad, menores costes logísticos y mayor fiabilidad en los plazos de entrega.

Operación de descarga de contenedores. / INFORMACION

Operaciones como la del Haian Gama, añaden, refuerzan la posición de Alicante como puerta natural de salida y entrada de mercancías para el tejido empresarial alicantino, que encuentra en el puerto un aliado cercano para conectar con los principales mercados internacionales, con especial atención a las cadenas de suministro hortofrutícolas, industriales y de bienes de consumo.

Además, la combinación de equipamientos de última generación en la terminal multipropósito de TMS, la mejora de la conectividad ferroviaria, y la apuesta por tráficos de mayor valor añadido, sitúan al puerto como una plataforma logística intermodal capaz de generar empleo, atraer inversión y aportar valor añadido a toda la provincia más allá del propio recinto portuario.