El recado de los directivos alicantinos a Barcala: "Esperamos el palacio de congresos como agua de mayo"

Por quinto año consecutivo, el próximo mes de mayo, el congreso Opendir reunirá en Alicante a más de 1.200 directivos de toda España, en la que ya se ha convertido en una de las citas económicas más consolidadas de la provincia, en la que participan ponentes de primer nivel. Y lo volverá a hacer en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), ante la falta de un palacio de congresos como tal. Una circunstancia que no deja de resultar llamativa si se tiene en cuenta que hablamos de la capital de la cuarta provincia española más poblada.

Por eso, en la presentación del evento, la presidenta de la entidad organizadora, El Círculo-Directivos de Alicante, Eva Toledo, no ha dejado pasar la ocasión para recordar al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, allí presente, la necesidad de esta infraestructura.

Así, tras bromear con la imposibilidad de superar el aforo máximo de 1.200 personas del ADDA, Toledo ha lanzado una pequeña puya, en tono amable y jocoso, eso sí, al primer edil. "No cabe duda de que Alicante es un territorio de negocios y de eventos. Tenemos pendiente el palacio de congresos, que esperamos como agua de mayo. No porque nos traten mal en el ADDA, sino porque tenemos grandes problemas de calendario para celebrar eventos allí", ha señalado, en alusión al uso compartido de este espacio con otro tipo de celebraciones, principalmente musicales.

Un tema que ha retomado justo antes de la intervención de Barcala en el acto, aunque esta vez repartiendo también las culpas. "No queremos quedarnos atrás frente a otros territorios, que también amamos, como Málaga o València. Alicante no debería tener condiciones peores. Tenemos proyectos sólidos, empresas centenarias, innovación, universidades… Todos los elementos y, al margen de la que Administración genere un marco más favorable, hay muchas cosas que dependen de nosotros y creo que no hacemos suficiente autocrítica y que tendríamos que colaborar un poco más.

Los participantes en la presentación del congreso Opendir. / Pilar Cortés

Barcala ha dejado claro que, pese a la insistencia de Toledo, no traía ninguna novedad sobre esta infraestructura -que ahora se prevé en el Puerto-, pero sí ha recogido el guante de la comparativa con Málaga. Así, ha asegurado que la ciudad andaluza es "un gran referente porque ha hecho durante 20 años un trabajo excepcional. Fuimos a verlo y nos propusimos que era un modelo replicable y superable. Y poco a poco lo vamos consiguiendo".

Así, ha presumido de que el 42 % del empleo neto que se creó el año pasado en la provincia, se concentró en la ciudad de Alicante, "y estas cosas no pasan por casualidad, pasan porque se generan las cosas necesarias".

Albert Espinosa y Pablo Simón

En cuanto al congreso, Opendir tendrá lugar el próximo 21 de mayo y sus organizadores prevén colgar de nuevo el cartel de completo. El lema de este año será "El nuevo ADN del directivo: propósito, acción e impacto", para reflejar que, "aunque los resultados son vitales, los directivos deben preocuparse ahora de más cosas, de tener propósito e impacto, de motivar y ser punta de lanza en la adopción de nuevas tecnologías y de conseguir la conexión con el territorio", ha señalado Eva Toledo.

En cuanto al cartel de ponentes, los tres primeros anunciados son el escritor y guionista Albert Espinosa, el politólogo Pedro Simón y la nutricionista Sandra Moñino.

En el acto también han intervenido la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, quien ha agradecido "la creación de este espacio, que no es solo un foro, sino que es el lugar donde se redefine el liderazgo de las organizaciones"; el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que ha destacado que el evento se ha consolidado como "el congreso de directivos más relevante de la Comunidad Valenciana", y José Antonio Sendra, de CaixaBank, en nombre de los patrocinadores.