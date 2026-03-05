Los agricultores reclaman medidas para paliar el encarecimiento del gasoil y los fertilizantes por la crisis de Irán

Asaja Alicante ha solicitado a la UE y al Gobierno español la adopción de medidas urgentes para paliar el encarecimiento de fertilizantes, gasóleo agrícola y energía —claves para la maquinaria y el riego— como consecuencia de la crisis desatada con el conflicto bélico de Irán.

El coste de los abonos, subrayan desde la organización agraria, representa en torno al 15 % de los costes de producción y venía tensionándose ya en el último año. En el ámbito energético, indican que el impacto en surtidor ha sido por ahora limitado, pero señalan que, si el Brent se estabiliza en niveles cercanos a los actuales, podría ser razonable una subida de 8 a 10 céntimos por litro en las próximas semanas, con un traslado que puede tardar días o hasta dos semanas.

El encarecimiento de los combustibles aumentará los costes de las tareas agrícolas. / JUANI RUZ

Desde Asaja nacional ya se ha trasladado al comisario de Agricultura, Christophe Hansen, la necesidad de medidas urgentes para frenar la escalada de costes. Entre las propuestas defendidas figuran eliminar los aranceles a la Nación Más Favorecida (NMF) al menos durante cinco años, el fin inmediato del CBAM, para cumplir el compromiso anunciado por la Comisión Europea, y ayudas extraordinarias fuera de la PAC, además de apoyos del Gobierno español.

«Cuando estalla un conflicto, la actividad agraria es la primera en notar las consecuencias», afirma el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu. Por ello pide rebajar la tensión y actuar con moderación para evitar que agricultores y ganaderos vuelvan a pagar el impacto de crisis ajenas al sector. Además, la organización reclama medidas de apoyo contundentes para sostener la viabilidad de las explotaciones. «Es el Ministerio de Agricultura quien tiene que actuar de inmediato para mitigar la pérdida de rentabilidad de agricultores y ganaderos», añade.