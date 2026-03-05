Alfredo Millá, ante la presidencia de Ineca: más influencia y datos de ejecución presupuestaria del Consell

El relevo en Ineca ha supuesto la salida del empresario Nacho Amirola en favor de Alfredo Millá quien ha asumido la presidencia del Insituto de Estudios Económicos alicantino. Millá se convierte en el quinto presidente del "think tank" alicantino con varios objetivos visibilizar el peso y la aportación de la provincia hacia el exterior y materializar los datos de ejecución de presupuestos del Consell.

Para ello, el responsable ha marcado como reto que se basará en "adaptarnos al nuevo modelo que ya no es local sino global y debemos seguir reivindicando la escasa presencia política". Para exponer su reflexión Millá ha apuntado a que ninguno ni de los 22 ministros ni los 36 secretarios de Estado es alicantino. También ha reivindicado la independencia de los estudios y los análisis en un tiempo de "fake news".

Millá ha definido como "honor" asumir el cargo. El nuevo presidente ha querido poner el primer foco en los socios: "Ineca existe y crece gracias a sus 57 empresas que representan 5.000 trabajadores y 50.000 millons de euros, en unmomento en el que hace falta fortalecer la socidad civil y más en la provincia de Alicante y donde las diferentes instituciones debemos ir cogidas de la mano para llegar donde tenemos que llegar".

Alfredo Millá, durante su primer discurso como presidente de Ineca en el Marq. / ALEX DOMINGUEZ

"Tenemos una provincia que no está a la altura de su peso e influencia", ha asegurado. "Nuestra fortaleza como provincia dinámica no está a la altura de nuestra capacidad de influencia". "Hay un punto sangrante y que llevamos tiempo estudiando: el actual nivel de financiación. El lastre que eso supone para la Comunidad Valenciana y por extensión de la provincia es inasumible.

En su discurso, Millá se ha detenido a detallar el impacto de la deuda que genera el actual sistema de financiación. "La deuda de 62.000 millones cómo de importante esl el 40 % del PIB de la Comunidad. Son unas cifras iandmisibles e insamibles. No podemos decir que se deba a una mala ejecución presupuestaria. Solo el 20 % es para inversión", ha comentado ante socios e invitados.

""Es sorprendente que no se conozca la ejecución", la sensación que tenemos es que realmente ellos mismos no lo saben. No hay herramientas para saber el seguimiento y se va a ciegas. Hemos ayudado a implantar unas bases".

Mirada atrás en positivo

En su discurso Amirola ha comenzado sus palabras agradeciendo a su equipo el trabajo y a los medios de comunicación en la difusión del trabajo del Instituto. "Ser de Ineca es un verdadero orgullo", ha comenzado. "Hemos ayudado en ser el servicios de estudio economicos de la provincia. Nos hemos ganado el respeto por independencia, la calidad técnica, la humano del equipo".

"Creo que pocas instituciones han hecho más con menos. El impacto económico y social de Ineca se consigue porque hemos sabido anticiparnos y poner el foco". También ha indicado, que "Ineca ha conseguido que la sociedad civil de tener presupuestos dignos que se ha puesto en valor. Ineca ha movilizado para que el debate de las cuentas de las adminsitraciones sea la ejecucion no la presentación".

"Centró el Ineca en ajustar renta per cápita y cosnumo en un momento en el que las administraciones se felicitaban por los resultados macroeconómicos. Lo hemos hecho desde la generosidad y sabiendo cual es nuestro papel". Amirola ha realizado un recorrido por los hitos como la creación del Premio Joaquín Rocamora, que organiza la entidad, junto a INFORMACIÓN y al Banco Sabadell.

Nacho Amirola y Alfredo Millá, antes de la asamblea de Ineca. / Alex Dominguez

El ya ex presidente ha situado como clave la autocrítica durante su mandato. Como sorpresa, Amirola ha regalado a sus vicepresidentes Miguel Quintanilla, Dolores Mejía y Antonio Fernández, tres botijos personalizados por Mariscal que representan el caracter emprendedor y el agua tan importante para esta provincia.

Apertura y transparencia

En una asamblea hay muchos invitados, abierta. Entre los asistentes el presidente de Avecal, Vicente Pastor; la secretaria general de Fempa, Rosa Sánchez; el presidente de Terciario Avanzado, Mariano Torres; el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu; el secretario general de Cruz Roja Alicante, Miguel Mérida; el presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y el director del CEU-Elche, Paco Sánchez.

Entre los puntos destacados, en la asamblea se incorporaron dos nuevas empresas como socios. Se trata de la mercantil familiar Martisan Bandex, que se dedica al caucho y la industrial, Davó, que opera en el campo de los aires acondicionados y refrigación. Por otra parte, han informado de algunos datos económicos como los ingresos privados que se elevan a 119.000 euros y aportaciones de socios y Caja Rural Central que se destinan principalmente a los estudios e informes.