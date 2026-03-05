El conflicto de Irán también amenaza a los arroces alicantinos

Los arroces alicantinos o la paella valenciana también pueden convertirse en víctimas indirectas del conflicto bélico que sacude el Golfo Pérsico, ante el empeño del presidente norteamericano, Donald Trump, de acabar con el régimen iraní. El país asiático es el mayor productor mundial de azafrán, una de las especias más codiciadas del planeta, que confiere a estos platos el color que los hace tan suculentos a la vista.

"El 99 % del azafrán que se vende en todo el mundo viene de Irán. Queda algo de producción en La Mancha y un poco en Marruecos y en Grecia, pero no es suficiente", explica Jesús Navarro Navarro, el presidente de Carmencita, el mayor productor de especias de España, con más de 108 millones de facturación en 2024.

"De momento tenemos stock hasta septiembre y la nueva cosecha se debería producir más o menos para octubre. Esperemos que el conflicto no se prolongue tanto", señala el empresario.

El presidente de Carmencita, Jesús Navarro, con el azafrán que trabajan en la fábrica. / Áxel Álvarez

En cualquier caso, la preocupación por el posible corte de suministro es patente y desde la empresa señalan que ya están en conversaciones con sus proveedores iranís para buscar rutas alternativas por las que traer este peculiar oro rojo.

Junto a Afganistán

La principal zona productora se encuentra, de momento, lejos de las zonas que están siendo atacadas, cerca de la frontera con Afganistán, por lo que una opción sería sacar la próxima cosecha a través de este país. "Con el precio que tiene, habitualmente el transporte del azafrán se realiza en avión, pero si tienen el espacio aéreo cerrado no será posible", señala Navarro.

Desde el punto de vista empresarial, el presidente de Carmencita señala que quedarse sin suministro no supondría un gran roto en las cuentas de la firma -el azafrán apenas representa tres toneladas de las 12.000 toneladas de condimentos alimenticios que produce en sus instalaciones de Novelda - pero sí supone un gran impacto sentimental, ya que esta especia es el origen de esta compañía, ya centenaria.

En cualquier caso, el impacto real del conflicto va más allá del azafrán. La inmensa mayoría de las especias proceden del sudeste asiático, por lo que una posible interrupción de las comunicaciones marítimas a través del Canal de Suez sí que supondría un auténtico problema.

Arabia Saudí y Emiratos

Además, en el caso de Carmencita, la compañía también cuenta con dos mercados significativos para sus productos en esta misma zona: Emiratos Árabes y, sobre todo, Arabia Saudí, donde la firma tuvo que desarrollar una marca específica -Al Diafa- para evitar los problemas que la representación de una mujer en las etiquetas -la popular Carmencita que da nombre a la empresa- podía generar en los países islámicos.

Expositor de Carmencita y su paellero en una feria de alimentación. / INFORMACIÓN

De momento, la compañía no ha sufrido cancelaciones de pedidos, pero lo que sí ha empezado a afrontar es el incremento de los fletes de los contenedores, que se han disparado, según explica Jesús Navarro. Unos fletes que deben acompañar, además, de importantes y costosos seguros, ya que, en esta situación, las navieras no se hacen responsables.

¿Qué pasará si el conflicto se prolonga más allá de septiembre? "Pues tendremos que echarle colorante al arroz, porque lo que no vamos a hacer es comérnoslo blanco", bromea Jesús Navarro, tratando de quitar hierro a la situación. Lo que está claro es que no será lo mismo.