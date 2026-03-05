Hiperber acomete un ambicioso plan de expansión con la adquisición de supermercados a Economy Cash

La cadena ilicitana Hiperber está acometiendo un ambicioso plan de expansión a través de la compra de supermercados de Economy Cash. En este sentido, al establecimiento inaugurado en febrero en Ontinyent, se le ha sumado ahora una nueva apertura en Benalguasil, a la que seguirán en los próximos meses otras en Xàtiva, Cullera, Carlet y Dénia.

Hiperber ha inaugurado su tienda número 91 en el municipio valenciano de Benaguasil, reforzando su presencia en esta provincia dentro de su plan de crecimiento sostenido. El establecimiento, ubicado en la calle Fray Luis Amigó, forma parte de las adquisiciones realizadas a la cadena Economy Cash y consolida la implantación de la compañía en una zona estratégica de la Comunidad Valenciana.

El establecimiento cuenta con una sala de ventas de 1.380 metros cuadrados y dispone de 39 plazas de aparcamiento, lo que facilita la accesibilidad para los clientes. La puesta en marcha del centro ha supuesto una inversión de 700.000 euros por parte de la cadena.

Inauguración del supermercado de Benalguacil. / INFORMACIÓN

En esta incorporación, al igual que en otras similares, la compañía ha apostado por mantener la plantilla del anterior operador, integrada por 17 trabajadores, garantizando la continuidad laboral del equipo y reforzando su compromiso con el empleo local y la estabilidad en el municipio.

La apertura al público del supermercado ha contado con la presencia del alcalde de Benaguasil, José Joaquín Segarra Castillo, acompañado por varios concejales de la corporación municipal, que han participado en el acto inaugural y han recorrido las instalaciones junto al equipo directivo de Hiperber. Durante la visita, han podido conocer de primera mano la filosofía de la cadena.

El establecimiento ofrece el modelo comercial característico de Hiperber, basado en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias, además de una apuesta por las secciones asistidas de frescos como carnicería, charcutería, pescadería y frutería. Asimismo, el centro incorpora medidas de eficiencia energética y sistemas de refrigeración de bajo consumo, en línea con la política de sostenibilidad de la compañía.

Esta apertura se suma a la realizada el pasado mes de febrero en Ontinyent, correspondiente también a un establecimiento adquirido a la cadena Economy Cash. En la misma línea, Hiperber ha adquirido otros cuatro supermercados ubicados en Xàtiva, Dénia, Cullera y Carlet, que abrirán sus puertas en los próximos meses una vez finalicen los trabajos de adaptación al modelo comercial de la compañía.

La plantilla del establecimiento, la misma que había con Economy Cash. / INFORMACION

Con esta apertura, Hiperber ha alcanzado los 91 supermercados en funcionamiento en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y continúa avanzando en su expansión progresiva, consolidando cada zona antes de seguir creciendo. Al respecto, el consejero delegado de Hiperber, José Bernabeu, ha señalado que “con la apertura de Benaguasil hemos dado un paso más en nuestro plan de crecimiento ordenado en la provincia de Valencia. Seguimos creciendo como una mancha de aceite, consolidando nuestra presencia en cada comarca y manteniendo nuestro compromiso con el empleo local, la proximidad y la confianza de nuestros clientes”.

Presencia

Hiperber es una cadena de supermercados con presencia en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Albacete, y una superficie comercial que supera los 90.000 metros cuadrados de sala de ventas. Durante 2025, Hiperber registró una facturación de 235,1 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 6,88% respecto al ejercicio anterior, y atendió a 18,2 millones de clientes. La empresa cuenta con una plantilla de más de 1.500 empleados.

La oferta comercial de Hiperber se basa en la libertad de elección del consumidor, combinando una amplia presencia de primeras marcas con una cuidada selección de marcas propias como Alteza, Selex, Tandy, Crowe, Centraline, Artiq, Plus Max o Rikíssimo, además de una apuesta decidida por las secciones asistidas de frescos, como carnicería, charcutería, pescadería o frutería.