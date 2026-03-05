El impacto de la guerra en las gasolineras de Alicante: subidas de hasta 20 céntimos en los precios de los carburantes

El precio de los carburantes ha cogido la directa desde que el pasado 28 de febrero, hace menos de una semana, estallara el conflicto bélico entre EE UU, Israel e Irán. Desde entonces, en la provincia de Alicante se han registrado subidas en los precios de hasta 20 céntimos el litro, de manera que en la actualidad llenar el depósito cuesta 7 euros más en el caso del gasoil y casi 6 en el de la gasolina de 95. Todo en un contexto en el que, según apuntan los expertos y las propias estaciones de servicios, todo parece indicar que la cotización va a seguir al alza.

El conflicto bélico desatado en el Medio Oriente tras el ataque de EEUU e Israel a Irán, y la extensión de la inestabilidad a los países de alrededor, han tenido un fuerte impacto sobre los precios del petróleo. El encarecimiento del barril de Brent, que ya supera los 80 dólares, se produjo después del lanzamiento de misiles y los ataques sufridos por varios buques cerca del estrecho de Ormuz, un paso de 38 kilómetros por el que transita una quinta parte del suministro mundial de crudo. El cierre de este estrecho ha alterado las rutas de suministro, forzando la inmovilización de cientos de naves.

Panel de precios de combustibles una estación de servicio de Alicante. / HECTOR FUENTES

Así las cosas, la conflictividad y el consiguiente aumento del precio del petróleo ha empezado a trasladarse a los surtidores de las gasolineras y, además, de una forma acelerada. Tanto es así que, desde el pasado 28 de febrero, el gasoil se ha encarecido de media en las estaciones de servicio de la provincia 13,2 céntimos el litro, hasta 1.56 euros, aunque en algunas de ellas la subida se ha acercado a los 20 céntimos. La gasolina de 95, por su parte, ha subido 13,2 céntimos de media, lo que ha situado el precio del litro en 1,57 euros, prácticamente el mismo que el del gasóleo. Y todo ello con un ritmo frenético, hasta el punto de registrarse hasta tres subidas en un mismo día.

Tras estos incrementos, llenar un depósito medio de gasoil cuesta de media en estos momentos 86,18 euros, lo que supone 7,26 euros más que el sábado pasado, mientras que el de gasolina 95 se sitúa en 86,57 euros, lo que representa 5,89 euros más.

Un conductor repostando en una estación de servicio. / HECTOR FUENTES

Se da la circunstancia, además, que si bien en estos últimos días el encarecimiento de los combustibles se ha acelerado de manera exponencial, lo cierto es que este incremento se suma al que se venía produciendo de manera progresiva desde el inicio del año, teniendo en cuenta que en enero el gasoil se cotizaba a 1,36 euros y la gasolina de 95 a 1,45 euros. Es el gasóleo, por tanto, el que ha sufrido en todo este tiempo una mayor subida, hasta el punto que prácticamente se ha situado a la par con relación a la gasolina.

Evolución

Y el problema es que todo parece indicar que los conductores cada vez se tendrán que rascar más el bolsillo. El presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Provincia de Alicante, Emilio Córcoles, señala que "ahora mismo no sabemos lo que va a pasar con el conflicto bélico, pero si, como parece, sigue prolongándose en el tiempo y no se reabre el estrecho de Ormuz, los combustibles van a seguir al alza. Es la ley de la oferta y la demanda".

Y quiere dejar claro que, al contrario de lo que se pueda pensar, estas subidas de precios no benefician a las gasolineras. "Cuanto más caro, peor para nosotros, porque al final la gente tiene un presupuesto y no lo puede superar. Está comprobado que cuanto más suben los precios, menos consumo de carburantes se produce", asevera.

Los economistas también advierten de que una crisis prolongada podría disparar la inflación y ralentizar el crecimiento económico a nivel internacional, un escenario que en Europa tendría un mayor impacto, teniendo en cuenta que es una gran importadora de energía.