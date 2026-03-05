La innovación necesita todo su talento

A lo largo de mi trayectoria profesional acompañando a empresas en su estrategia de financiación de proyectos de I+D+i he sido testigo de un cambio profundo en el modelo económico que impulsa la innovación. Durante años, la novedad tecnológica era el eje central para acceder a financiación. Hoy eso ya no es suficiente.

Las convocatorias públicas exigen coherencia técnica, impacto real y capacidad demostrable de ejecución. No basta con plantear un reto innovador; hay que saber estructurarlo, validarlo y proyectarlo a largo plazo. En este escenario, el equipo deja de ser un elemento secundario para convertirse en el verdadero diferencial competitivo.

Los perfiles técnicos que desarrollan proyectos de I+D ocupan una posición central. Diseñan metodologías, validan hipótesis, analizan riesgos y aportan el rigor que otorga credibilidad a una propuesta ante evaluadores, inversores y mercados. Sin esa solidez, no hay financiación sostenible.

Y, sin embargo, seguimos viendo desequilibrios en el liderazgo técnico dentro del ámbito empresarial. Si invertimos en formación universitaria, en doctorados y en talento científico, pero no generamos entornos donde ese capital humano pueda desplegarse plenamente, estamos generando ineficiencia estructural.

En un modelo económico que premia la capacidad de ejecución y la inteligencia colectiva, no podemos permitirnos que el liderazgo técnico siga condicionado por inercias culturales. No es una cuestión simbólica. Es una cuestión de competitividad.