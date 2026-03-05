Más mujeres, más competitividad
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde el sector de la construcción en la provincia de Alicante debemos hacer una reflexión sincera. Seguimos siendo una actividad con una presencia femenina claramente insuficiente, especialmente en los perfiles técnicos y de obra. Es una realidad que arrastramos desde hace décadas y que debemos afrontar con responsabilidad.
La construcción es hoy un sector moderno, tecnificado y con amplias oportunidades profesionales: ingeniería, arquitectura, gestión de proyectos, prevención, digitalización o sostenibilidad y oficios cualificados. En la provincia de Alicante necesitaremos incorporar en los próximos años cerca de 50.000 profesionales para atender la demanda de infraestructuras, vivienda y rehabilitación. No podemos prescindir de la mitad del talento de nuestra sociedad.
Desde FOPA (Federación de Obras Públicas y Auxiliares de Alicante) impulsamos acciones de formación, colaboración con centros educativos y campañas de sensibilización para atraer trabajadoras al sector. Incorporar más mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino de competitividad y de futuro.
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones