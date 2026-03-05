Más mujeres, más competitividad

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde el sector de la construcción en la provincia de Alicante debemos hacer una reflexión sincera. Seguimos siendo una actividad con una presencia femenina claramente insuficiente, especialmente en los perfiles técnicos y de obra. Es una realidad que arrastramos desde hace décadas y que debemos afrontar con responsabilidad.

La construcción es hoy un sector moderno, tecnificado y con amplias oportunidades profesionales: ingeniería, arquitectura, gestión de proyectos, prevención, digitalización o sostenibilidad y oficios cualificados. En la provincia de Alicante necesitaremos incorporar en los próximos años cerca de 50.000 profesionales para atender la demanda de infraestructuras, vivienda y rehabilitación. No podemos prescindir de la mitad del talento de nuestra sociedad.

Desde FOPA (Federación de Obras Públicas y Auxiliares de Alicante) impulsamos acciones de formación, colaboración con centros educativos y campañas de sensibilización para atraer trabajadoras al sector. Incorporar más mujeres no es solo una cuestión de igualdad, sino de competitividad y de futuro.