De rutas turísticas para moteros a empleados sanitarios digitales: las nuevas apuestas alicantinas de la Lanzadera de Juan Roig

Lanzadera vuelve a fijarse en el talento alicantino. La aceleradora de empresas impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig, incorpora el próximo lunes a cinco nuevas startups de la provincia a sus programas de alto rendimiento, que en total acogerán a 120 nuevos negocios.

Según destacan desde la entidad, en esta nueva tanda de incorporaciones se observa un perfil de emprendedor más experimentado que en ediciones anteriores, tanto en edad como en trayectoria profesional, lo que anticipa un mayor recorrido en la gestión de los proyectos y una curva de aprendizaje más avanzada desde el inicio del programa.

"Las nuevas incorporaciones tienen perfil más experimentado lo que permite trabajar desde el primer momento en retos estratégicos como escalabilidad, internacionalización o acceso a financiación", asegura Marta Nogueras, directora general de Lanzadera.

Otras de las características de las iniciativas seleccionadas es que la inteligencia artificial se afianza como motor de eficiencia, con startups que la aplican para optimizar costes, reducir tiempos y aumentar la conversión con soluciones prácticas y medibles.

Alicantinos

En cuanto a las startups alicantinas que entran en la aceleradora, la primera de ellas es Mediterranean Routes, una firma especializada en la organización de rutas turísticas para moteros, ya sea en grupo y bien autoguiadas, que pretende aprovechar el auge de esta forma de viajar.

También se incorpora HealthMate, que se define como un facilitador de "empleados digitales" para hospitales y clínicas de salud. Para ello utiliza la inteligencia artificial para crear estos avatares que se encargan de automatizar la gestión de los pacientes, desde programar las citas a la facturación, pasando por tareas como el seguimiento de las personas atendidas.

La directora general de Lanzadera, Marta Nogueras. / Manu Mitru

Otra empresa de la provincia que recibirá la formación y las sesiones de mentoría que incluyen los programas de Lanzadera es HechicerIA, que ha creado sus propios programas para la creación de vídeos a través de inteligencia artificial y acelerar la producción audiovisual. Todo gracias a la utilización de modelos embebidos en motores de videojuegos.

Por su parte, ScoutBasketball se encarga de centralizar estadísticas de más de 350 ligas y competiciones de baloncesto, que permiten realizar el seguimiento de más de 200.000 jugadores en todo el mundo. Una herramienta pensada para los cazatalentos y los gestores de clubes.

Por último, Viads Advertising es un ecosistema tecnológico para medios digitales y Publisher que integra monetización, contenido y analítica.

Programas adaptados

En línea con su modelo de alto rendimiento, Lanzadera adapta el programa de aceleración a cada fase de crecimiento de las startups mediante una plataforma que permite medir su evolución y facilitar su escalabilidad. Este enfoque también permitirá aumentar el número de empresas en programa en los próximos años sin duplicar recursos, aplicando la escalabilidad al propio modelo de acompañamiento de la aceleradora.

Está considerada por el Financial Times como uno de los principales hubs de emprendimiento de España y Europa, consolidando su presencia en el top 3 nacional por tercer año consecutivo.

Además, forma parte, junto con Edem Escuela de Empresarios, y la sociedad de inversión Angels, del polo de emprendimiento Marina de Empresas. Se trata de una iniciativa de Juan Roig situada en la Marina de València que actúa como centro de alto rendimiento para startups y que constituye una apuesta por la creación de riqueza, el empleo y el fomento de la cultura del emprendimiento.

Lanzadera aplica un modelo de gestión estructurado en torno al Modelo de Calidad Total, de Mercadona, al que se suma una metodología propia de aceleración basada en el histórico de miles de startups ya impulsadas. Esta herramienta permite a cada emprendedor diagnosticar su situación, definir objetivos y planificar los recursos necesarios para impulsar el crecimiento de su empresa.