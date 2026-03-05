Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Transportes compra casi 150.000 traviesas para el tramo La Encina-Alicante del Corredor Mediterráneo

El valor del contrato asciende a 23,9 millones de euros.

Puente insiste en que en 2027 estará construido el Corredor Mediterráneo desde Almería

Puente insiste en que en 2027 estará construido el Corredor Mediterráneo desde Almería

Puente insiste en que en 2027 estará construido el Corredor Mediterráneo desde Almería / Europa Press

Ana Jover

Ana Jover

Nueva adjudicación para las obras del Corredor Mediterráneo. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 23,9 millones de euros el contrato para el suministro de nuevos materiales de vía para la implantación del ancho estándar en el tramo entre La Encina y la bifurcación de Alicante de esta infraestructura.

En concreto, el contrato comprende la provisión de 146.500 traviesas y está dividido en dos lotes, uno para el trayecto La Encina-Estación de Elda, y otro para el subtramo Estación de Elda-Bifurcación Alicante.

Asimismo, se ha adjudicado el contrato de suministro y transporte de balasto para el mismo tramo. Los dos lotes en los que se divide el contrato se han adjudicado por un importe global de 7,27 millones de euros.

Estas adjudicaciones se unen a la reciente licitación de un nuevo contrato, con un presupuesto de 73,17 millones de euros, que contempla la implantación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones en este eje ferroviario, entre las que destacan el nivel 2 del sistema ERTMS y del equipamiento ASFA digital como respaldo. En conjunto, se han movilizado hasta la fecha 267 millones de euros para la implantación del ancho estándar en este tramo.

Tercer carril

La adaptación al ancho internacional, con la instalación del tercer carril y la nueva configuración de vías para trenes de hasta 750 metros, se unirá a la implantación del tercer hilo entre La Encina-Bifurcación Xàtiva, en su conexión con el baipás de Almussafes-València Font de Sant Lluís.

OBRAS CORREDOR MEDITERRANEO

Obras en el Corredor Mediterráneo. / INFORMACIÓN

Esto hará posible que los trenes de mercancías tengan continuidad en ancho estándar, tanto en dirección sur, conectando con Andalucía y Murcia, como hacia el norte, con la Comunidad Valenciana, Cataluña y el resto de Europa.

Esta operación es estratégica para el desarrollo de la configuración del Corredor Mediterráneo en el sureste de la Comunidad Valenciana y el impulso al transporte ferroviario de mercancías. El trazado parte de las conexiones con el Nudo de La Encina hasta la entrada a la estación de Alicante (75 kilómetros) y discurre por las comarcas de l’Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà y l’Alacantí.

Esta actuación contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (Industria, innovación e infraestructura), que fomenta infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad. Además, se trata de una actuación podrá ser cofinanciada por el Mecanismo "Conectar Europa" de la Unión Europea (CEF).

