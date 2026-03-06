Alfredo Millá: «Con las cuentas del Consell, estamos viendo que ni ellos mismos saben de lo que disponen»

-¿Su llegada a la presidencia cómo se produjo?

-Al final, todas las circunstancias me han ido llevado aquí. Me invitaron a entrar ya con Rafa Ballester, y lo hice a gusto, porque le tengo la mejor de las consideraciones. Luego Nacho Amirola, me invitó a formar parte de la junta y luego, cuando surgió la posibilidad de ser presidente. Creo que puedo aportar y, sinceramente, estoy muy contento.

-¿Dónde pondrá su sello personal?

-Se irá viendo. No es tanto decirlo de palabra, como hacerlo día a día. Apuesto mucho por el diálogo y porque todos los actores de la sociedad civil estemos unidos. No podemos permitirnos peleamos entre nosotros, como siempre se nos ha dicho. Perdemos mucha fuerza y foco de lo que nos interesa, que es poner en valor todo lo que tiene la provincia de Alicante y transmitirlo mucho más. Cada uno tiene su forma de entenderlas, pero hay que conjugarlas.

-¿Eso significa?

-Hay dos líneas fundamentales en las que me quiero centrar y empujar: tener un mayor grado de influencia en las esferas de poder, tanto desde el punto de vista de la administración como empresarial. Seguimos estando en una situación, diría que dramática en según qué aspectos. Por otra parte, está el entorno empresarial. Lo vivo y lo he vivido con mi empresa: Alicante tiene mucha menos visibilidad respecto a lo que le toca. Es decir, aquí somos la cuarta provincia más poblada de España, somos la quinta en PIB y eso no se refleja en todos los indicadores de inversión internacional y nacional. Ahora el mundo ya ha cambiado, el mercado de capitales se ha transformado totalmente.

Alfredo Millá se ha convertido en el quinto presidente de Ineca. / Rafa Arjones

-¿Va a ser más reivindicativo con la dación de cuentas?

-Con el cambio en la presidencia del Consell y el nuestro, se ha dado un parón lógico. Vamos a retomar precisamente esos contactos para seguir avanzando en esto, porque entendemos que es una cuestión fundamental. Hemos tenido unas reuniones, diría, que bastante productivas con las consellerias. Creo que es muy importante que nosotros tengamos esa información y que ellos la manejen, porque la sensación que tenemos es no saben el nivel de ejecución que se está teniendo en cada partida y lo tienen que consolidar cada año.

¿No le choca que no exista un cuadro de mandos como mínimo?

-Claro que nos choca. Les deja en muy mal lugar. Nos estamos quejando muchas veces de la ineficiencia de la administración y esto es uno de los mayores ejemplos. ¿Cómo puedes hacer un seguimiento de las cosas que están pasando dentro de tu conselleria? Es algo inconcebible en cualquier empresa. La diferencia es que la empresa depende de nosotros, la administración depende de todos.

-¿Se lo va a pedir también al Gobierno central?

-Claro que sí. Cuando hablaba de tener influencia e incidir en los lugares de toma de decisiones, me refería a este tipo de cuestiones. Considero que es clave tener influencia en la administración regional, en la central y, además, también en los núcleos empresariales. No solamente tenemos que estar reivindicando respecto a las administraciones, sino también a nosotros mismos, es decir, no podemos estar siempre poniendo el peso y la carga en un tercero. Tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos mucho que hacer. No podemos recogernos aquí como un caracol y esperar que vengan las cosas. Tenemos que ir nosotros a los sitios donde se toman las decisiones para que las cosas pasen.

-¿Significa que Ineca presentará estudios en Valencia o en Madrid?

Sí, esa es una de las ideas que estamos trabajando porque queremos que la percepción de Alicante no solamente se quede aquí en la provincia, sino que avance a otros lados. Si nosotros no somos capaces de mostrar las oportunidades, las fortalezas, que tiene la provincia de Alicante en los lugares donde se tomen las decisiones de inversión, no solamente pública, sino también empresarial, se nos va a ir la inversión a otros lados.

"Procuro ser independiente" -Formando parte del anterior equipo con Nacho Amirola de presidente ¿caben esperar novedades o continuidad? Continuidad. Estoy muy alineado con el trabajo que se ha hecho. Lógicamente, trataré de darle un toque más personal, pero eso se irá viendo con el tiempo como es normal. -¿Con quién va a contar en su equipo? ¿Qué perfiles busca?. El viernes se aprobó la Junta Directiva y creo que hay una combinación de personas con experiencia y se incorpora mucha gente joven. En Ineca siempre tratamos de buscar equilibrio. Hemos procurado dar una representatividad a los diferentes sectores de la provincia y de las comarca. Aún no he podido hablar con todos de cara al Comité, que es más el equipo de trabajo. Le pido una respuesta breve a las siguientes ideas. Si el turismo es la industria de la felicidad, ¿a cual representa el turismo residencial? La felicidad permanente. ¿Y que industria sería la vivienda? La felicidad para la estabilidad. ¿Habla con ChatGPT o inteligencia artificial similar?. Sí. Bueno, le pregunto más que le hablo. ¿Un dato o un concepto que defina la provincia de Alicante? Su capacidad emprendedora y su capacidad camaleónica. ¿Y otro que defina Ineca? Independiente. Y usted, ¿como se define? (sonríe) Procuro, también, ser independiente.

-Viene del sector tecnológico, ¿hay entonces una barrera invisible que no nos deja ver más allá del sol y playa?

-Hay un ecosistema tecnológico de emprendedores muy potentes. Entre ellos se conocen todos, porque se genera ese “chup chup” que es el que no solo invierte económicamente, sino que le da mucho conocimiento, le da experiencia. Es un valor impagable, mucho más que el dinero, es lo que se llama “smart money”. En Alicante, hay un ecosistema de emprendedores y nómadas que vienen de diferentes países, pero sin embargo no se juntan y creo que desde aquí tenemos que conseguir que haya un volumen de interrelación mucho mayor. Hemos tenido varias iniciativas, peo no se genera ese “chup chup” que se retroalimenta. Hay muchos ejemplos conocidos. AlicanTec está trabajando muy bien, pero considero que habría que ayudarlo y empujarlo más desde todos los sectores. Andrés Pedreño ha sido un factor aglutinador invaluable. Hace falta más.

-Volviendo a los estudios, ¿Ineca trabaja con inteligencia artificial?

-No actualmente. Estamos analizando cómo podemos hacerlo. Hemos tenido alguna reunión de hecho con el CENID y Manolo Palomar.

-Respecto al actual conflicto entre EEUU e Irán, se anuncia subida de precios en materiales y energético. ¿Cuándo se reflejará este escenario en los estudios?

-Cómo mínimo deberemos esperar un trimestre. Desde luego es un tema muy preocupante, porque va a incrementar mucho la inflación y si eso sucede también subirán los tipos de interés. Va a retraer la inversión. En cualquier caso, es un tema muy relevante, porque tiene efectos sociales. El encarecimiento de los costes de construcción va a hacer que las viviendas o sean caras o no haya posibilidad de construir en según qué zonas porque los precios no se van a admitir. No va a haber compradores que tengan la capacidad para poder construir y eso es un problema que nos va a afectar muchísimo.

Alfredo Millá avanza su hoja de ruta al frente del Instituto. / Rafa Arjones

-¿Cómo queda Alicante en medio de esta tormenta y con una mayor brecha social?

- Tenemos un problema de PIB per cápita. Somos la provincia 42 de España, lo que sucede por dos factores: nivel de salarios y nivel de economía productiva. Si no somos más productivos, si no tenemos más capacidad de inversión, pues al final nos estamos quedando con una economía de poco valor añadido.

-¿Pero también hacen falta camareros y faltan albañiles que son nuestros motores?

-Tenemos que analizar con mayor profundidad que está pasando en el mercado de trabajo, porque a pesar de que estamos en mejor momento sigue existiendo una bolsa de gente que no está trabajando y otra bolsa de necesidad laboral.

-Como conoce el sector de la vivienda, ¿cree que se llegaremos pronto a precios tope?

-Creo que ya se está notando un tope de precios. Si van subiendo los costes ya no hay capacidad adquisitiva de, según qué sectores o qué estratos sociales. El extranjero ha cubierto mucho, sobre todo en la provincia. Aproximadamente, un 40 % y del restante 60 %, ¿cuántos de esos son también extranjeros, pero que están aquí? Si nos metemos en primera residencia se observa una escasez de oferta.

-¿Cómo ve el ambiente empresarial alicantino?

-Estamos en un momento de cambio y hay que aprovecharlo para recuperar precisamente, la armonía entre todas las instituciones. Siempre se nos ridiculiza en este sentido a los empresarios y debemos tener más amor propio y elevar las miras. Es fundamental que tengamos objetivos por encima de las instituciones y de las personas

-Recientemente Vicente Boluda se mostró partidario de coger la propuesta del Gobierno central sobre financiación. ¿Comparte esa idea de que lo que ‘va davant, va davant'?

- He escuchado a Vicente Lafuente y estoy de acuerdo con él. No puede ser que estemos con un nivel de financiación autonómica que está 11 puntos por debajo de la media. Nos ha generado un sobreendeudamiento que es totalmente injusto. La parte dirigida a inversión se ha quedado reducida al mínimo. Ahora nos dan una propuesta y por lo menos hay que analizarla y no decir de plano que no. También debemos trabajar todos juntos en la condonación de la deuda acumulada.

-Entonces, ¿es más importante la propuesta que de dónde viene?

-Exacto.