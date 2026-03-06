¿Fin del boom hipotecario? Los bancos pierden interés y los compradores ya no pueden asumir las cuotas

Quienes necesiten una hipoteca para comprar casa este año lo van a tener bastante más complicado. Tras las cifras espectaculares del pasado ejercicio -en que solo en la provincia de Alicante se concedieron 31.403 créditos para la compra de vivienda, un 24 % más- las entidades financieras ya han engordado más que suficiente sus carteras hipotecarias, por lo que han perdido interés por este producto y por mejorar sus condiciones.

Una circunstancia a la que se une ahora el repunte del euríbor, que encarecerá los préstamos, elevando aún más la barrera que ya deja fuera a muchos posibles clientes, que no consiguen cumplir con los estrictos requisitos de ahorro previo o nivel máximo de endeudamiento que demandan los bancos.

Así, todo apunta a que la alegría que se vivió en el sector el año pasado no se repetirá este 2026, lo que agravará aún más los problemas de accesibilidad a la vivienda de jóvenes e inmigrantes, que son quienes recurren mayoritariamente a la financiación bancaria para adquirir una vivienda, ya que los extranjeros suelen pagar al contado.

Hasta un 30 % rechazadas

De esta forma, un estudio de la firma de externalización de servicios Tecnotramit señala que entre un 20 % y un 30 % de las solicitudes de hipotecas no logran superar el primer filtro, quedando fuera antes incluso de llegar al estudio de riesgos definitivo. Una situación que desde esta compañía atribuyen a un "endurecimiento" de los criterios por parte de las entidades, aunque desde el sector señalan que, en realidad, no ha habido cambios en esta cuestión, simplemente que hay más gente que ya no cumple.

Sea como fuere, lo cierto es que, desde los principales comparadores que existen de productos financieros confirman el frenazo en la concesión de nuevas hipotecas desde el inicio de año, sobre todo por parte de los grandes bancos. "No están dando casi hipotecas, las ofertas de las grandes entidades no son realmente competitivas en comparación con la banca mediana, que sí mantiene algo más de interés", apunta Laura Martínez, desde iAhorro.

Un cartel en una entidad bancaria anuncia hipotecas. / LUIS TEJIDO /Efe

"Como el año pasado subieron mucho las nuevas concesiones, los bancos tienen ahora una buena posición, con un saldo vivo de créditos hipotecarios muy bueno, y ya no tienen tanta necesidad de realizar contrataciones", confirma también Miquel Riera, desde HelpMyCash. Con otras palabras, ya tienen una cartera suficientemente grande en este apartado y ahora prefieren apostar por otros productos.

Un vistazo a las páginas web de entidades como Santander, Sabadell o BBVA deja claro el panorama: el producto más destacado ahora son las cuentas, mientras que la oferta hipotecaria ha bajado a un segundo nivel o, incluso, es difícil de localizar.

Desde el sector señalan que, tras la guerra del año pasado, ahora los bancos están primando la rentabilidad de las nuevas hipotecas -lo que significa tipos de interés más elevados y a clientes con mayor poder adquisitivo, a los que hay más posibilidades de vender otros productos- sobre el número total de operaciones.

Así, una hipoteca fija a 30 años ronda el 2,2 % para los clientes con "un perfil muy bueno" y el 2,5 % para los de un perfil medio, según la portavoz de iAhorro, por encima de lo que se ofrecía hace un año.

Pero esta menor alegría en el mercado hipotecario también tiene su explicación por el lado de la demanda, que se empieza a contener. "Como los precios de los pisos han subido tanto, la gente cada vez necesita tener más dinero ahorrado para pagar el 30 % que suponen la entrada y los gastos, y también para pagar las cuotas mensuales. Eso significa que hay menos gente que puede aspirar a un préstamo", apunta, por su lado, el experto de HelpMyCash.

Crisis de Irán

Si la situación ya se estaba complicando para los nuevos compradores, el estallido de la guerra de Irán viene a agravar la situación, al provocar un nuevo repunte del euríbor. Y lo que es peor, al generar incertidumbre sobre cuál será su evolución en los próximos meses. De momento, este indicador ya ha pasado en menos de una semana del 2,222 al 2,316 % y ha roto la tendencia a la baja con la que arrancó el año.

Tanto Martínez, como Riera señalan que todo dependerá de la duración del conflicto. Así, este último recuerda que en junio del año pasado ya hubo bombardeos sobre Irán, que provocaron una subida del euribor, pero todo se normalizó cuando pasaron.

Oferta de hipotecas en una oficina del BBVA, en una imagen de archivo. / Miguel Ángel Montesinos

Sin embargo, la cosa será muy diferente si la guerra se prolonga, como ocurrió con la de Ucrania. Entonces el euribor llegó a escalar hasta el 4,16 %, cuando venía de registros negativos. La incógnita es saber hasta dónde puede llegar ahora, que parte del 2,221, tal y como recuerda Laura Martínez.

No se trata de una cuestión menor, si se tiene en cuenta que, de alguna forma, la caída de los tipos de los últimos dos años es lo que ha permitido que los compradores soliciten más importe al banco para compensar la subida de precios de los pisos. Solo el año pasado, la hipoteca media subió en 21.300 euros, hasta situarse en 140.190 euros.

Esto también contribuye a que las entidades tengan poco interés por firmar operaciones en este momento, sin saber si el precio que ofrecen quedará desactualizado en breve. Por el contrario, es un buen momento para que aquellos que tengan una hipoteca a tipo variable se pasen a una fija, para ahorrarse la subida.