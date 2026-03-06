Un centenar de estudiantes participa en una nueva edición del Innovation Day de Fempa

Fempa ha clausurado la séptima edición del Innovation Day, consolidándose como el punto de encuentro definitivo entre el talento joven de la provincia y las empresas líderes del sector. Durante una intensa jornada de trabajo basada en el Design Thinking, los estudiantes han dejado atrás los libros de texto para convertirse, por un día, en consultores de innovación para marcas de la talla de Indra, Porsche y Aludium.

Bajo el lema “Si puedes imaginarlo, puedes crearlo”, los equipos han utilizado la Inteligencia Artificial como aliada para prototipar soluciones a problemas reales de competitividad y sostenibilidad, demostrando una madurez creativa que ha sorprendido a los jurados profesionales.

Tres retos

Las empresas participantes han planteado desafíos estratégicos que han obligado a los alumnos a combinar tecnología, sostenibilidad y visión de negocio. Así, el reto Indra consistía en reducir la huella de carbono en un centro educativo apoyándose en la tecnología, mientras que en el de Porsche, ante la electrificación del parque móvil, la marca buscaba nuevos servicios para compensar la pérdida de facturación en talleres tradicionales. En Aludium, por último, el desafío era fomentar el reciclaje de aluminio en los hogares, creando hábitos fáciles y gratificantes para las familias.

Más allá de los premios, el Innovation Day ha permitido al alumnado desarrollar habilidades esenciales como el trabajo en equipo, el pensamiento crítico y la comunicación eficaz.

Conexión

Con esta jornada, Fempa consolida su papel como el conector necesario entre las aulas y el mercado laboral, demostrando que el talento joven de Alicante tiene un potencial creativo sin límites. Al unir empresa y educación, no solo se resuelven los desafíos de hoy, sino que se impulsa a los profesionales que liderarán el futuro.

Innovation Day es una actividad que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana y busca poner en valor la FP Industrial y el papel estratégico de la industria en la provincia. Además, cuenta también con la colaboración de Alicante Futura, reforzando así la apuesta conjunta por la innovación, el talento y el desarrollo industrial del territorio.