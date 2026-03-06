La primera piscifactoría de lecholas terrestre del mundo empieza a funcionar en Alicante

Alicante cuenta desde esta semana con la primera piscifactoría en tierra de lecholas del mundo. Ubicada en el puerto por la empresa Alicante Aquaculture, que ha invertido alrededor de 15 millones de euros en las instalaciones, las previsiones de producción se sitúan en las 600 toneladas anuales. Un volumen que permitirá duplicar la producción actual de esta especie en el conjunto de España, y que todavía irá a más, hasta las 900.000 toneladas, con el proyecto de ampliación en el que ya está trabajando la compañía. La comercialización arrancará con el mercado nacional, aunque con previsión de expandirse de forma progresiva hacia los mercados asiático y norteamericano.

Fue a finales de 2023 cuando se iniciaba la construcción de la piscifactoría, unas instalaciones de 7.200 metros cuadrados que cuentan con la particularidad de que los tanques de engorde, un total de cuatro, no se sitúan en el mar, sino en tierra firme, aunque se llenan con agua procedente del puerto alicantino que es sometida a numerosos procesos de filtrados. Pues bien, transcurrido todo este tiempo, la infraestructura ya ha entrado en funcionamiento, con unas perspectivas muy ambiciosas.

Una operaria de la piscifactoría alimentando a las primeras lecholas. / Rafa Arjones

Empezando por el tipo de pescado. Según explica Artur Skoryy, director financiero de la empresa, la alicantina es en estos momentos la primera piscifactoría en tierra de la Comunidad Valenciana, y la única del mundo de lechola, conocida también como seriola dumerili. Además, las 600 toneladas que se pondrán en el mercado permitirán, como mínimo, duplicar la producción actual en el conjunto de España, dado que hasta ahora solo había pequeñas jaulas de esta especie en algunas granjas marinas.

¿Y por qué este tipo de pescado? La seriola dumerili es una especie muy valorada por la calidad de su carne, similar a la de la corvina, y que guarda una estrecha relación con el atún, al aportar proteínas, hidratos de carbono y omega 3. Todas estas cualidades son muy valoradas en el conjunto de mercados, pero especialmente en Japón, donde es una especie imprescindible en el sushi. De ahí que las pretensiones de Alicante Aquaculture fuesen, inicialmente, las de exportar prácticamente toda la producción al país nipón.

Un buzo en uno de los tanques de las instalaciones en el puerto. / Rafa Arjones

Sin embargo, destaca Skoryy, "tras los sondeos realizados nos hemos dado cuenta de que también hay una fuerte demanda en España, de ahí que vayamos a empezar por ahí, para después, de forma paulatina, adentrarnos en Asía, EE UU y otros países europeos, que ya han mostrado interés. La pretensión de la empresa es la de comercializar las lecholas bajo el nombre de seriola ibérica, con el objetivo, señala el director financiero, de "darle una marca y diferenciarla".

Los cuatro tanques de la piscifactoría, en su conjunto, tienen una capacidad para 6.500 metros cúbicos de agua y 200.000 peces, que irán engordando hasta alcanzar un peso aproximado de tres kilos cada uno. Y las primeras lecholas, procedentes de un criadero de Cádiz, ya nadan en las instalaciones alicantinas.

Las seriolas nadando en uno de los tanques de la piscifactoría. / Rafa Arjones

Artur Skoryy resalta las ventajas del engorde en tierra, subrayando que "permite un mayor control del agua gracias al continuo filtraje en recirculación, más protección contra los elementos, teniendo en cuenta que no tenemos temporales, cambios bruscos de temperatura ni depredadores, y unas condiciones óptimas de crecimiento a nivel de temperatura y oxígeno. Además, el pescado se cría en un entorno libre de parásitos y microplásticos".

Crecimiento

Alicante Aquaculture, con todo, no se va a quedar ahí, dado que ya está trabajando en un proyecto de ampliación en una parcela situada justo al lado de la actual piscifactoría. Una iniciativa para la cual están en conversaciones con la Autoridad Portuaria, y que permitirá ampliar la producción hasta las 900.000 toneladas.

Vista general de la piscifactoría alicantina. / Rafa Arjones

Pero eso no es todo. La empresa también dispone de una parcela de 127.000 metros cuadrados en el municipio gaditano de Puerto de Santa María, donde tiene previsto construir una piscifactoría con una capacidad de producción, también de seriola dumerili, de nada menos que 12.000 toneladas anuales.

Los promotores de la empresa proceden de otros sectores, aunque cuentan con la presencia de profesionales que tienen una experiencia de más de 30 años en este tipo de actividad. Y todo, según señala Artur Skoryy, "porque hablamos de un negocio con mucho futuro, teniendo en cuenta que se trata de la evolución natural de la pesca".