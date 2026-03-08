Energía solar para ayudar a la agricultura a luchar contra el cambio climático

El grupo alcoyano Erum, proveedor de perchas de grandes referentes de la moda como son Inditex, Mango, El Corte Inglés y H&M, no agota su capacidad para diversificar y ampliar su gama de productos hacia otros sectores. En esta ocasión la empresa ha puesto su punto de mira en la energía solar, pero con un vínculo directo sobre la agricultura. Y es que, a través de PowefulTree, una firma participada, ha empezado a instalar placas inteligentes sobre cultivos que, además de generar electricidad, protegen las plantas contra la radiación y las elevadas temperaturas.

Con una trayectoria de 82 años a sus espaldas, el grupo Erum ya hace mucho tiempo que está consolidado como uno de los mayores fabricantes de perchas a nivel internacional. De hecho, cuenta con nueve plantas de producción en países como Marruecos, Turquía, Polonia, la India, Bangladés y la propia España, concretamente en Alcoy, así como 22 centros de operaciones distribuidos estratégicamente, lo que le permite exportar a nada menos que 130 países.

Abraham Zuazo, ingeniero de PowerfulTree, en una planta solar en la bodega Casa Sicilia de Novelda. / AXEL ALVAREZ

Esta dimensión centrada en las perchas, en cualquier caso, no le ha impedido explorar nuevos horizontes y acometer una ambiciosa apuesta por la diversificación. Buenos ejemplos de ello son la división Erum Home, con un catálogo de productos enfocados al ámbito doméstico; la sociedad Nova Erum, especializada en automoción, y Erum Vial, una especie de filial que está produciendo balizas 3.0 a gran escala.

Pues bien, dentro de esta senda, el grupo ha apostado ahora por otra empresa participada, PowerfulTree, especializada en la energía solar, aunque aplicada a la agricultura. Según explica Álvaro Soler, CEO de la compañía, «en un momento de transición energética y ante el reto urgente del cambio climático, se ha puesto en marcha esta iniciativa pionera que ha logrado armonizar la agricultura y la energía solar para crear un sistema que genera electricidad limpia y mejora la productividad de los cultivos».

Diez tipos de sensores

Se trata, añade, de lo que él define como la «agrovoltaica inteligente», un concepto que combina la tecnología, la sostenibilidad y el conocimiento agronómico. Así, cada instalación se diseña específicamente según el tipo de cultivo, comenzando con un estudio detallado de sus necesidades lumínicas, hídricas y térmicas. A partir de ese análisis, se instalan hasta 10 tipos diferentes de sensores que monitorizan tanto el área cubierta por paneles solares como una zona testigo, lo que permite comparar y ajustar el sistema en tiempo real.

Y los resultados que se están obteniendo son muy alentadores, dado que, según subraya Soler, la iniciativa ha conseguido bajar la evapotranspiración en cultivos hasta un 40 % gracias al uso inteligente de recursos hídricos, protegiendo a las plantas frente a temperaturas extremas, reduciendo el estrés térmico y mejorando el bienestar vegetal.

Otra perspectva de la instalación fotovoltaica de Casa Sicilia, en Novelda. / AXEL ALVAREZ

Paralelamente, y más allá de la sensorización, se está trabajando también en la integración de mallas antigranizo y de captación de agua de lluvia y rocío, idea que, combinada con el sombreado activo del cultivo, ayuda a paliar el estrés hídrico del suelo reduciendo los consumos de agua.

El rendimiento energético, añade, suele quedar en torno al 90 % respecto a una planta fotovoltaica tradicional, pero se consigue estabilidad mediante la integración de baterías, y la condición de los cultivos mejora significativamente obteniendo cosechas de mayor calidad que permiten aumentar los márgenes de ganancias.

Facturación en alza

PowerfulTree, cuyo equipo está formado por ingenieros industriales, eléctricos, informáticos, mecánicos y agrónomos, ya ha puesto en marcha varias plantas solares de este tipo. Entre ellas, destaca la recientemente inaugurada en un viñedo de la bodega Casa Sicilia, en el municipio alicantino de Novelda, así como otra en Aranda de Duero. Asimismo, y con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha impulsado 10 proyectos con una potencia de 16 megavatios hora. Y para el año que acaba de arrancar ya trabaja en otras 11 iniciativas, en este caso con una potencia de 23 megavatios.

La empresa está todavía en sus inicios, de manera que en 2024, cuando dio sus primeros pasos, obtuvo una facturación de unos 60.000 euros, que se ha elevado hasta los 300.000 en el último ejercicio. Las perspectivas para 2026 son mucho más ambiciosas. Todo, en cualquier caso, bajo el paraguas del grupo Erum, que en 2024, últimas cuentas consolidadas, facturó 157 millones, siendo la proyección para 2025 de unos 185 millones de euros.