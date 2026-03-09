El encarecimiento de los carburantes pone contra las cuerdas al transporte de Alicante

Hay muchos sectores sensibles al encarecimiento de la energía, pero si hay uno en el que el impacto es prácticamente inmediato es en el del transporte. Y es que el aumento del precio en 31 céntimos del litro de gasoil en apenas una semana como consecuencia de la guerra de Irán, ya está poniendo contra las cuerdas a los transportistas alicantinos, especialmente a las medianas y pequeñas empresas. Así lo denuncia la Federación Provincial de Transportes de Mercancías (Fetrama), desde donde también se advierte que esta escalada de precios acabará impactando sobre los consumidores en general.

El estallido del conflicto bélico e Irán el pasado 28 de febrero tuvo una repercusión prácticamente simultánea sobre el precio de los combustibles. La interrupción del tránsito de petroleros por el estratégico Estrecho de Ormuz, una de las principales arterias energéticas del planeta, está teniendo una incidencia directa en el incremento de la cotización, a lo que hay que añadir los bombardeos sufridos por algunas instalaciones petrolíferas.

Camiones transitando por la autovía A-31 en la provincia de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Tanto es así, que el precio del barril de Brent, referencia en Europa, ha alcanzado este lunes los 1020 dólares, mientras los futuros del crudo estadounidense WTI superan los 105 dólares. Y todo, además, mientras en los mercados se ha instalado un fuerte nerviosismo ante una posible interrupción del suministro mundial.

Esta escalada se está reflejando en los surtidores de las estaciones de servicios, especialmente en el caso del gasoil, cuyo precio se ha incrementado en 31 céntimos desde el inicio del conflicto, hasta alcanzar 1,75 euros el litro. Más moderada ha sido la subida de la gasolina 95, en este caso de 15 céntimos, lo que ha llevado la cotización a 1,64 euros el litro.

Con todo ello, la alarma se ha instalado en el sector del transporte, también el alicantino, con una flota de unos 10.500 camiones. El secretario general de Fetrama, Antonio Gabaldón, destaca para una empresa de transporte el combustible representa el 35 % del coste de la explotación, por lo que, enfatiza, "estamos hablando de un porcentaje muy alto que afecta directamente a la rentabilidad".

Dos camiones transitando en el tramo de autovía entre Sax y Petrer. / AXEL ALVAREZ

Y añade que los camiones que cubren largas distancias o rutas internacionales cuentan con depósitos de 1.200 litros que habitualmente se consumen en un viaje. "Por lo tanto -indica-, si el gasoil ha subido 30 céntimos, hablamos consecuentemente de un sobrecoste de 360 euros. Así que, efectivamente, el encarecimiento del combustible ya nos está afectando muchísimo".

Gabaldón indica, asimismo, que la mayor preocupación se centra en estos momentos en las pequeñas y medianas empresas. "Las grandes tienen más riñón para hacer frente a estos incrementos, pero no las de menor tamaño, que quedan más expuestas", argumenta.

El representante sectorial señala que una modificación legal aprobada hace cuatro años permite a los transportistas repercutir el encarecimiento de los carburantes en sus tarifas, pero, lamenta, "no siempre es tan fácil hacerlo en la práctica, porque se encuentran resistencias".

Consumo

Con todo, el secretario general de Fetrama también advierte de que esta escalada en los precios acabará impactando en los consumidores. "Si la situación sigue así, los transportistas repercutirán las subidas en los operadores de carga y descarga, éstos en las empresas para las que trabajan y, finalmente, en la gente de a pie, con aumentos de precios en todo tipo de productos", señala.

Todo en un escenario en el que el presidente de la misma federación, Antonio Marco, ha reivindicado la importancia del sector en la economía, solicitando a las Administraciones una apuesta decidida para atajar el déficit de trabajadores, reducir la presión fiscal e impulsar medidas de contención ante los efectos que ya está teniendo la actual situación internacional, especialmente por la subida de los precios de los carburantes.