Grupo Soledad se alía con Pneus do Alcaide para reforzar su presencia en el mercado portugués

Grupo Soledad se expande en el mercado portugués. El conglomerado de la familia Pérez ha cerrado una alianza estratégica y comercial con Pneus do Alcaide, con la que creará una nueva sociedad en el país vecino: Alcaide & Soledad Pneus e Mecânica.

Aunque Soledad ya estaba presente en Portugal a través de su filial Tirso Pneus, su actividad se limitaba a la distribución. Gracias a este acuerdo, ahora la firma podrá reforzar su capacidad de servicio y mejorar la atención a clientes empresariales, flotas y usuarios particulares.

A través de esta nueva sociedad, los clientes tendrán acceso a una oferta integral que incluye neumáticos nuevos para turismos, vehículos comerciales, pesados e industriales, neumáticos recauchutados, servicios rápidos, así como servicios de mecánica orientados al apoyo de la operación del cliente.

Además, la nueva sociedad ofrecerá asistencia móvil en las instalaciones del cliente y asistencia en carretera. También un servicio 24 horas para aquellas operaciones que requieran continuidad y respuesta fuera del horario habitual en cualquier punto de Europa.

Según sus impulsores, la alianza permitirá fortalecer la proximidad con los clientes y mejorar la eficiencia operativa, manteniendo al mismo tiempo la continuidad de las relaciones comerciales actuales.

Compromisos anteriores

Desde ambas compañías subrayan que la creación de la nueva sociedad no altera los compromisos existentes con clientes y proveedores, sino que tiene como objetivo incrementar la capacidad de respuesta, reducir tiempos de parada y ofrecer un servicio aún más cercano y especializado.

El actual CEO de Grupo Soledad, Joaquín Pérez Martínez, con su antecesor, Juan Ramón Pérez Vázquez. / INFORMACIÓN

Grupo Soledad es una empresa familiar fundada en 1984 que con los años se ha convertido en un grupo empresarial multisectorial líder en la industria del neumático y el caucho en España, Portugal y Francia. En 2024 alcanzó una facturación consolidada 409 millones de euros y agrupa 36 empresas, incluyendo redes de retail y talleres como Confortauto, Blacktire, Ecological Drive, Fixcar y Neumago, así como un sólido bloque industrial formado por MCE, Caucho Industrial Verdú, Industrias del Neumático, Recycla - Tallans Navarro, Aceros y Servicios.

La firma cuenta con una plantilla de alrededor de 1.300 personas y ya tiene al frente a la segunda generación familiar, encabezada por su nuevo CEO, Joaquín Pérez Martínez. Del total de su negocio, el conglomerado aún concentra el 86 % de sus ventas en territorio nacional, por lo que tiene un amplio margen para mejorar sus ingresos en el exterior. Un objetivo al que pretende contribuir esta nueva alianza de Portugal.

Por su parte, su nuevo socio, Pneus do Alcaide, es una empresa portuguesa especializada en soluciones para neumáticos y movilidad, fundada en 1981 en Porto de Mós (Portugal). La compañía inició su actividad como un pequeño punto de venta de neumáticos para vehículos ligeros y pesados y, con el paso de los años, ha evolucionado hasta convertirse en un referente regional en comercialización de neumáticos, recauchutado, asistencia técnica y servicios de mecánica rápida.