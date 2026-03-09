Guillermo Utor asume nuevas competencias en Baleària

Un año después de ocupar la vicepresidencia de Baleària, Guillermo Utor, asumirá nuevas competencias en la naviera, según ha avanzado él mismo a través de sus redes sociales. En concreto, el hijo de Adolfo Utor asumirá a partir de ahora las riendas de las áreas de Gestión de Personas -es decir, del departamento de Recursos Humanos- y la de Innovación y Tecnología.

Dos apartados especialmente importantes, si se tiene en cuenta que la firma con base en Dénia ya cuenta con una plantilla de más de 3.100 empleados y su apuesta decidida por los carburantes alternativos y la electrificación para reducir su huella de carbono. Una estrategia que la naviera sigue por convicción de su fundador, pero también para reducir la onerosa factura que suponen los pagos por los derechos de emisión de CO2, que el año pasado ya le costaron 19,5 millones de euros.

El cambio de estructura se produce, además, en un momento muy significativo, en el que Baleària está a la espera de la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la compra de su rival Armas, que permitirá a la firma entrar en el negocio de los viajes interinsulares en las Canarias. Los responsables de la naviera esperaban el visto bueno de este organismo para finales del año pasado, pero la CNMC decidió mandar la operación a "segunda fase", lo que implica un análisis más a fondo de sus posibles implicaciones.

Desde pequeño

A diferencia de su hermano mayor, que decidió emprender otros caminos, Guillermo Utor se interesó desde pequeño por la compañía. Tenía apenas cuatro años cuando su padre creó Baleària en 1998, y desde pequeño siempre se interesó por su funcionamiento.

Guillermo Utor y su padre y fundador de Baleària, Adolfo Utor. / INFORMACIÓN

Desde que cumplió los 18 años, el ahora vicepresidente de la compañía ha aprovechado los veranos para conocer todos los engranajes de la firma desde los niveles más básicos, en sentido literal. Desde atender las taquillas hasta cargar maletas durante su estancia en Fort Lauderdale (Bahamas), ha realizado todo tipo de tareas.

Una vez que finalizó la universidad -se graduó en Administración y Dirección de empresas por CUNEF- se incorporó al Departamento de Controlling de la firma, participando en la elaboración y el seguimiento del presupuesto de la compañía. En este tiempo también ha formado parte de importantes hitos, como la compra de la participación que tenía el Grupo Matutes en la firma y la reestructuración societaria de los activos de la firma. A partir de 2023 compatibilizó su trabajo con un MBA en IE Business School.