El Puerto de Alicante remodelará el muelle 13 para acoger buques de mayor tonelaje

Nuevo paso del Puerto de Alicante en su hoja de ruta para potenciar el tráfico de mercancías. La institución ha licitado por 181.000 euros los estudios previos para mejorar el muelle 13, con la finalidad de que pueda acoger embarcaciones de mayor tonelaje y, con ello, mayores volúmenes de carga. El objetivo principal del proyecto pasa por ampliar el calado de la zona, permitiendo el paso y el amarre de buques de gran tamaño, lo que supondría añadir una ventaja competitiva a las instalaciones.

La construcción del actual muelle 13, según se hace constar en las bases del concurso, se llevó a cabo en varias etapas. Inicialmente las instalaciones consistían en un atraque discontinuo (duque de alba) formado por un cajón prefabricado de hormigón armado. Posteriormente, aprovechando el antiguo duque de alba, se construyó la alineación noroeste, creando una línea de atraque continua hasta conectar el muelle 13 con el muelle 15.

El Haian Gama, el mayor portacontenedores que ha acogido el puerto, amarrado la semana pasada. / INFORMACION

Por último, en el año 2018 se construyó la prolongación de dicho muelle, siendo necesario trasdosar el antiguo duque de alba que no había sido proyectado para ello en su momento. En este sentido, y con el fin de garantizar su estabilidad, se ejecutó una berna de escollera al pie de dicho cajón de 12,5 metros de ancho a una profundidad de 13 metros.

Sin embargo, y así se recoge en el texto de la licitación, el área del puerto en la que se ubica el muelle 13 cuenta con una profundidad natural de 15 metros, lo que permitiría la entrada de embarcaciones de mayor tonelaje. Justo lo que se pretende con el proyecto que ahora se acomete, mejorando el calado y eliminando un montículo de piedras que se sitúa debajo del agua, el cual limita el paso de las embarcaciones.

La actuación, asimismo, incluirá el refuerzo el antiguo bloque de hormigón, la colocación de nuevos elementos de separación para ganar más profundidad útil, y el drenaje de los sedimentos que se han ido acumulando en el fondo como consecuencia del paso del tiempo.

Descarga de cotenedores en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

El concurso, presupuestado en 181.500 euros, busca la contratación de los estudios preliminares que permitan ejecutar el proyecto definitivo, y con un horizonte de ejecución que se sitúa dentro de los próximos cinco años, habida cuenta que se ha programado dentro el plan de inversiones trazado para dicho periodo.

De acuerdo con la información facilitada, se trata de un nuevo paso dentro de la hoja de ruta marcada desde la Autoridad Portuaria presidida por Luis Rodríguez para reforzar el tráfico de mercancías en el puerto. El objetivo es permitir el paso y el amarre de buques de mayores dimensiones, incrementándose con ello las posibilidades de carga y de movimiento de mayores volumetrías.

Todo en la línea de captar el paso de embarcaciones incluso de mayores proporciones como el Haian Gama, de la naviera Maersk, el portacontenedores de más tamaño que ha pasado por el puerto alicantino, de 225 metros de eslora y 12 metros de calado, que la semana pasada atracó en la terminal de TMS descargando mercancías agrícolas.

Duques de alba

La ampliación de calado del muelle 13 se suma al encargo recientemente de los proyectos para la habilitación de dos duques de alba en el muelle 14, con la finalidad de permitir que amarren cruceros de mayor eslora, o bien que lo pueden hacer tres de forma simultánea.

A ello hay que añadir los trámites que se están llevando a cabo para habilitar una nueva estación ferroportuaria, o para la construcción de una nave refrigerada que sirva para potenciar el tráfico de mercancías agroalimentarias. Todo ello sin contar la nueva terminal de JSV, que viene operando desde hace año y medio.