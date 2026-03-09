Estos son los municipios de Alicante donde más renta el alquiler de garajes

La elevada demanda de aparcamiento en la mayoría de ciudades ha convertido el alquiler de plazas de parking en una inversión más que atractiva. Aunque la subida de los precios de compra ha restado algo de rentabilidad al negocio, el retorno anual que se consigue se mantiene muy por encima de la mayoría de productos financieros sin riesgo. Además, la cantidad que se necesita es muy inferior a la que requiere, por ejemplo, comprar una vivienda para destinarla al arrendamiento, lo que convierte a los garajes en una oportunidad para ahorradores más modestos.

Eso sí, como ocurre con todo negocio inmobiliario, el beneficio que se puede lograr depende mucho de la ubicación del garaje escogido. En el conjunto de la provincia, la rentabilidad que se puede obtener actualmente es de un 6,7 % anual, de acuerdo con los cálculos realizados por el portal Fotocasa, en base a los precios de venta que se ofertan y los alquileres que piden los propietarios.

Se trata de un porcentaje ligeramente superior a la media nacional, que se sitúa en estos momentos en el 6,4 %. Sería una cantidad similar a la que ofrece esta operación en Valencia, pero por debajo del 9,3 % que puede ganar quien arriende una plaza en Castellón, la segunda provincia de toda España donde más a cuenta sale este negocio, únicamente por detrás de Toledo, donde esta inversión puede dejar un 11,8 % anual.

En cualquier caso, la rentabilidad actual es notablemente inferior a la que se podía alcanzar en 2020, antes de la escalada de los precios de compra, cuando el retorno anual en la provincia era de doble dígito. En concreto, de un 10,1 %.

Municipios

Si se analiza la situación por municipios, se pueden encontrar notables diferencias. Así, de entre las grandes ciudades de la provincia, la mejor ubicación para rentabilidad una plaza de garaje es en El Campello, con un beneficio anual del 8,3 % de media. Se trata, además, de una de las pocas poblaciones donde ha subido el beneficio con respecto al año anterior, cuando era del 7,9 %.

También resulta especialmente atractivo el mercado de Torrevieja, donde puede conseguirse un 7,4 % al año, con las mensualidades de los inquilinos.

Entrada al aparcamiento subterráneo de un edificio en Elche. / Áxel Álvarez

En el lado opuesto se sitúa Benidorm. A pesar de que la falta de aparcamiento es un problema endémico en la mayoría del casco urbano de la ciudad -donde, además, buena parte esté regulado por la zona azul-, los elevados precios que hay que pagar para comprar una plaza resta rentabilidad a la opción de poner un garaje en alquiler. Así, en la capital turística de la Costa Blanca el dividendo que se puede ganar se queda en el 4,3 %.

En el caso de la ciudad de Alicante es algo mejor del 4,7 %; hasta el 5,1 % llega en Elche y el 5,7 % en Sant Joan d'Alacant.

"La rentabilidad de los garajes en la Comunidad Valenciana sigue mostrando una gran solidez al cerrar 2025 en un 6,9 %, manteniéndose medio punto por encima de la media nacional (6,4 %). A pesar de que la cifra ha experimentado un ajuste respecto al 9,5 % que alcanzaba hace cinco años, el mercado valenciano continúa siendo uno de los más dinámicos y rentables de todo el país, ocupando la quinta posición en el ranking de comunidades", destaca María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Resto de España

En el resto del país, en cinco de las 17 de las comunidades se producen incrementos en la rentabilidad de los garajes en 2025 respecto al año anterior y son: Asturias (de 5,4% en 2024 al 6,1%), Aragón (de 6,2% en 2024 al 6,5%), Castilla-La Mancha (de 7,0% en 2024 al 7,2%), Baleares (de 6,1% en 2024 al 6,2%) y Cataluña (de 7,0% en 2024 al 7,0%).

La autonomía donde resulta más rentable esta inversión en garajes es Región de Murcia (7,9%), seguido de Castilla-La Mancha (7,2%), Madrid (7,1%), Cataluña (7,0%), Comunidad Valenciana (6,9%), Aragón (6,5%), Cantabria (6,3%), Baleares (6,2%), Asturias (6,1%), La Rioja (6,0%), Canarias (5,9%), Andalucía (5,6%), Navarra (5,2%), País Vasco (5,1%), Extremadura (4,8%), Castilla y León (4,7%) y Galicia (4,5%).