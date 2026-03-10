Dirección y sindicatos llegan a un acuerdo sobre el ERE de la multinacional eldense Incom

Ya hay acuerdo para el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la multinacional Incom aplicará a su plantilla en Elda. Los representantes de la firma y los sindicatos Fetico, UGT y USO han pactado reducir de unos 160 a 136 el número de afectados, que recibirán una indemnización de 27 días por año trabajado, por encima de lo que marca el mínimo legal para estos casos.

Un recorte después de que el fabricante de kits para la producción de palas eólicas decidiera suprimir una de las líneas de producción que realizaba en sus instalaciones eldenses, ante la baja demanda y para proteger el resto del proyecto industrial, según explicaron sus responsables al inicio del proceso de negociación, hace aproximadamente un mes.

Tanto la dirección, como los representantes del personal se han mostrado satisfecho por el resultado de las conversaciones que se han desarrollado a lo largo de estas semanas.

Así, desde la empresa destacan que este acuerdo ha sido posible gracias a la voluntad de entendimiento de ambas partes y a un proceso de negociación llevado a cabo de buena fe, "donde se ha priorizado en todo momento el respeto a las personas y la búsqueda de alternativas que mitiguen el impacto de la medida".

Al respecto, el acuerdo alcanzado, además de una indemnización superior al mínimo legal, también contempla medidas de acompañamiento destinadas a ayudar en la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales para las personas afectadas, como por ejemplo programas de recolocación y opciones de movilidad dentro del grupo.

Valoraciones

Desde Incom han querido recalcar que la adopción de este tipo de decisiones "nunca es sencilla". Sin embargo, "la evolución de determinados proyectos y la situación actual de la actividad productiva han hecho necesario capacitar la organización de cara a garantizar la viabilidad futura de la unidad productiva y la estabilidad del resto del empleo en la comarca", aseguran fuentes oficiales de la firma.

De esta forma, Incom asegura que reafirma su compromiso con el desarrollo industrial y el empleo en la comarca, donde mantiene una presencia consolidada desde hace casi 30 años y donde continuará trabajando para fortalecer su actividad y su contribución al tejido económico y social.

Operarios de InCom, con varias de las piezas que fabrica la empresa. / HECTOR FUENTES

Por parte de la representación sindical, el comité de empresa, y en este caso por Joaquín Gil Navarro, responsable de Fetico, han valoramos de forma positiva el acuerdo por varias razones: la disminución del número de despidos, las condiciones de posibles traslados voluntarios y el aumento de las condiciones indemnizatorias por encima de la ley, así como la voluntariedad de acogerse a lo pactado.

Además, se han excluido de la afectación a personas mayores de 55 años, al tener serias dificultades para encontrar trabajo, así como a personas en situación de especial vulnerabilidad y a miembros de la misma unidad familiar.

Incom se dedica a producir las piezas que conforman las palas de los molinos de viento para la producción de energía eléctrica. Unas piezas que empaqueta y vende en forma de kit.

En 2024 cerró con casi 112 millones de cifra de negocio, tras crecer un 15 %. Además de la fábrica de Elda, también cuenta con instalaciones productivas en Albacete, Polonia, Marruecos y la India.