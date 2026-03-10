Más mujeres, más industria: el talento femenino en el sector metal

En un momento clave para la competitividad industrial, atraer y fidelizar talento se ha convertido en una prioridad estratégica. Con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, FEMPA (Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante) refuerza su compromiso con una idea clara: sumar más mujeres a las profesiones técnicas e industriales es esencial para el futuro del sector metal, para la innovación y para sostener el crecimiento del tejido productivo.

La industria está evolucionando hacia entornos cada vez más tecnológicos, donde la especialización, la seguridad, la digitalización y la capacidad de aprendizaje continuo son determinantes. Sin embargo, persiste una realidad: las mujeres continúan infrarrepresentadas en determinados itinerarios formativos y ocupaciones técnicas, en buena medida por factores culturales y por falta de referentes visibles. Para FEMPA, el reto no es solo cuantitativo; es también de orientación y de relato: «Necesitamos que las jóvenes conozcan de primera mano cómo es la industria actual y qué oportunidades reales ofrece», subraya Rosa Sánchez, secretaria general de FEMPA.

Iniciativas para captar, orientar y visibilizar

FEMPA trabaja desde hace años en la conexión entre empresa, formación y empleo, y en el marco de este 8M pone el foco en acciones específicas para impulsar la captación de talento femenino. Entre ellas, la entidad promueve espacios de encuentro con mujeres referentes del sector —empresarias y perfiles técnicos— para visibilizar trayectorias profesionales, derribar estereotipos y acercar la realidad de las profesiones industriales a alumnado, familias y comunidad educativa.

En este sentido, FEMPA ha reunido recientemente en su sede a profesionales y directivas del sector metal con el objetivo de lanzar nuevas líneas de acción orientadas a atraer talento femenino. Participan mujeres con perfiles complementarios —gestión, empresa y área técnica— y docentes del centro de formación, en una dinámica de trabajo centrada en identificar barreras y proponer soluciones concretas.

Para Lucía Moltó, directora de Proyectos y servicios de FEMPA, este enfoque es clave: «Cuando las jóvenes cuentan con acompañamiento y referentes cercanos, se abren oportunidades que, en muchos casos, ni siquiera se habían planteado. La formación técnica no es una alternativa secundaria: es un itinerario de alto valor y con recorrido profesional».

Formación técnica y casos de éxito: la industria como oportunidad real

La apuesta de FEMPA se apoya en una convicción: la formación industrial transforma vidas y genera empleo cualificado. En sus programas formativos, especialmente en certificados profesionales vinculados a instalaciones (electricidad, ascensores, fabricación mecánica y otros ámbitos industriales), FEMPA trabaja para que más mujeres conozcan estas opciones y encuentren un entorno de aprendizaje preparado para acompañarlas.

Un impulso alineado con la reindustrialización de la Comunitat Valenciana

Estas acciones se desarrollan con el apoyo de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana. Un marco que refuerza el papel de entidades como FEMPA en la consolidación de un tejido industrial competitivo, sostenible y con capacidad para atraer talento.

El mensaje que FEMPA quiere trasladar en este 8M es directo y propositivo: más mujeres en la industria significa más capacidad para innovar, más competitividad y más futuro para el sector. Y lograrlo requiere trabajar desde la orientación, la visibilidad, la formación y la colaboración real entre empresas, centros y administración. «La industria necesita talento. Y el talento no entiende de género».