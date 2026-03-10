Así es el nuevo visor de suelo industrial de Alicante: enfocado a inversores y con capa de IA

Una de las formas de dar seguridad a los inversores es mostrar el suelo industrial disponible para proyectos. Hasta ahora ese dato pasaba por reuniones o peticiones, lo que suponía un obstáculo de entrada. Ahora la Generalitat Valenciana ha buscado una respuesta más sencilla y directa: la renovación del visor industrial de la Comunidad. Entre las principales novedades, está la identificación de las áreas industriales avanzadas, una figura contemplada en la Ley de Áreas que permite localizar aquellas que cuentan con servicios e infraestructuras de valor añadido.

Además, se ha incorporado inteligencia artificial para optimizar la búsqueda de suelo industrial, ofreciendo un asistente virtual de IA que guía y agiliza la consulta. Aunque quizás, la más interesante sea la interacción con los ayuntamientos que van a contar con un espacio para incorporar los datos que disponen sobre bolsas de suelo industrial en sus municipios. Con estos tres aspectos, se da respuesta a una de las demandas de los empresarios y de las propias oficinas locales de captación de inversores.

La información está estructurada por sector como unidad de referencia urbanística para el desarrollo y ejecución del suelo industrial, e incluye por primera vez datos sobre la ubicación y características de las empresas implantadas, así como el tipo de actividad que desarrollan. Por ejemplo, en una búsqueda sencilla sobre la provincia de Alicante se refleja la existencia de 180 áreas industriales,320 sectores, 24.475.984,337 metros cuadrados, 13.866 parcelas y 8.364 empresas.

Imagen de la provincia de Alicante que proyecta el visor de la Generalitat Valenciana. / Fuente: IVC

Evolución

Otro de los aspectos que se incorporan, según el Consell, es que reúne por primera vez toda la información sobre el suelo industrial disponible según su grado de desarrollo, desde las áreas ya plenamente desarrolladas y ejecutadas hasta aquellas que todavía no cuentan con ordenación pormenorizada. La herramienta la han presentado el conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, y la de Industria, Marián Cano, junto a la directora del Instituto Cartográfico Valenciano, Montserrat Tello; entre otras autoridades y representantes empresariales.

Como caso de uso, se ha citado el caso de la dana de octubre de 2024 en Valencia que afectó a cerca de 64.000 empresas y a 78 áreas industriales, lo que obligó a muchas de ellas a trasladar su actividad a nuevos emplazamientos. Ante esta situación, resulta fundamental disponer de información precisa y actualizada sobre la disponibilidad de suelo industrial.

Martínez Mus ha destacado que esta iniciativa supone un “avance en la digitalización y en la transparencia de la información territorial”. Y, ha añadido, que la competitividad territorial “ya no depende solo de las infraestructuras físicas, sino también de la capacidad de ofrecer información clara, accesible y actualizada a quienes quieren invertir, crecer y generar empleo”.

Por su parte, Marián Cano ha asegurado que este visor único estará a disposición de empresas y ayuntamientos “y permitirá que los potenciales inversores, tanto nacionales como internacionales, que quieran implantarse en la Comunitat Valenciana pueden analizar de forma rápida y sencilla las ubicaciones más adecuadas para desarrollar su actividad”. “Si queremos atraer inversiones y que nuestras empresas crezcan tenemos que disponer de suelo industrial de calidad, bien planificado, bien conectado y con servicios avanzados”, ha añadido. Por ello, ha subrayado que este nuevo visor “es una pieza estratégica para planificar y promover el desarrollo industrial de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, el responsable autonómico ha destacado que la plataforma contribuye a “mejorar la transparencia, reducir tiempos y costes en los procesos de prospección empresarial y favorecer una planificación territorial más eficiente”, al integrar datos territoriales, económicos y de conectividad que permiten fundamentar mejor las decisiones públicas.

Finalmente, Martínez Mus ha señalado que el suelo industrial “no es solo un recurso urbanístico, sino una palanca de empleo, de reindustrialización y de recuperación”, y ha defendido la importancia de planificar el crecimiento territorial apoyándose en datos e información accesible para todos los agentes implicados. Para ello, desde la Generalitat se trabaja, en colaboración con ayuntamientos y entidades de gestión, cámaras de comercio y asociaciones empresariales, en la elaboración de un inventario de suelos, parcelas y naves vacantes.

El visor se ha desarrollado conjuntamente por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV) y el Instituto Valenciano de Competitividad e Innovación (Ivace+i) que han unido información, conocimiento y tecnología para ofrecer un instrumento más eficaz, actualizado e interactivo para impulsar la actividad empresarial.