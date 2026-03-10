Rapapolvo de la UE a España: la pesca de Alicante teme que la normativa vuelva a endurecerse

Rapapolvo de la Unión Europea (UE) a España. Las autoridades comunitarias han recriminado al Gobierno que flexibilice las normas de control pesquero de forma unilateral, circunstancia que deja en el aire los acuerdos que había alcanzado con el sector con relación al pesaje de las capturas. Algo que ha suscitado la preocupación por parte de los pescadores, que también se quejan de la fuerte presión inspectora que vienen soportando.

Tal y como se ha venido informando, las nuevas normas de control pesquero impuestas por la UE para este año habían levantado la indignación en el sector. Sobre todo las relacionadas con la obligación de registrar las capturas desde el "kilo cero", algo que los pescadores consideraban del todo inviable a bordo de una embarcación en movimiento en medio del mar.

Pescadores concentrados en el puerto de Santa Pola contra la nueva normativa de la UE. / AXEL ALVAREZ

Pues bien, tras las movilizaciones llevadas a cabo, que incluyeron un paro de la flota y protestas en los puertos, el Gobierno de España se comprometió a despenalizar desviaciones o errores de estimación en cantidades pequeñas, de manera que no se considerasen incumplimiento y evitaran las sanciones.

Lo que ha sucedido ahora, en el último Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, es que las autoridades comunitarias han censurado los acuerdos alcanzados por el ejecutivo español con el sector, al interpretar que las excepciones por cuenta propia pueden chocar con el reglamento y los tratados, abriendo la puerta a incumplimientos.

Clasificación de las capturas a bordo de una embarcación de la provincia. / AXEL ALVAREZ

Por su parte, el ministro Luis Planas, que intervino en nombre de países como Bélgica, Chequia, Francia, Letonia, Polonia y Portugal, argumentó que el reglamento, tal y como está en la actualidad, puede provocar incumplimientos no intencionados y distraer al capitán de su responsabilidad principal, que no es otra que la seguridad en la navegación.

Inspecciones

Sea como fuere, lo cierto es que las advertencias de la UE han suscitado la preocupación en el sector. El secretario general de la Federación de Cofradías de la Provincia de Alicante, Juan Mulet, defiende que "lo único que se ha hecho es flexibilizar el pesaje", y confía en que no haya sanciones. Todo ello a pesar de que, lamenta, "estamos recibiendo numerosas inspecciones en los puertos, algo que no pasa en otros territorios".