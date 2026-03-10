Roig, sobre la guerra en Oriente Medio: "De momento, no hay problemas de suministros"
Califica el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán de "un mal sueño"
El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha asegurado hoy, respecto a la guerra en Oriente Medio desatada por el ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que se trata de "un mal sueño, como la dana o la guerra en Ucrania". En opinión del dueño de Mercadona, "hay que navegar sobre una tabla de 'surf'" y asegura que no se puede adivinar el futuro.
"Tendremos que hacer frente a lo que pasa. Si las materias primas suben o bajan, nosotros subimos o bajamos. De forma constante".
Suministros
Mercadona no prevé problemas de suministros, "por lo menos en el corto plazo. Sin embargo, a largo plazo "no sabemos lo que puede pasar en los costes del transporte y los envases. Por el momento no han subido los precios", apunta Roig.
El dueño de Mercadona ha hecho estas declaraciones durante la presentación de resultados de 2025, que ha cerrado con cifras récord de facturación y beneficios, consolidando su liderazgo en la distribución alimentaria en España. La cadena presidida por Juan Roig ha logrado un negocio de 41.900 millones de euros, frente a los 38.835 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento del 8% respecto al año anterior.
