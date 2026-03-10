La Sociedad de Transformación Digital renuncia a la terminal de cruceros del puerto de Alicante tras la marcha de Accenture

En su momento fue una de las puntas de lanza de Distrito Digital, pero ya ha terminado su recorrido. Y es que la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital, dependiente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, ha renunciado a la planta baja de la terminal de cruceros del Puerto de Alicante al haberse quedado ésta sin inquilinos. ¿El motivo? La multinacional tecnológica Accenture, que venía ocupando las instalaciones desde 2019, ha optado por trasladarse a Panoramis ante las menores necesidades de espacio, toda vez que la mayor parte de sus empleados teletrabaja. Con esta renuncia, la sociedad mantiene en el recinto portuario sus dependencias del muelle 5, las cuales cuentan con una ocupación empresarial del 50 %.

Fue en abril de 2019, todavía con el gobierno del Botànic, cuando Accenture se instalaba en la planta baja de la terminal de cruceros, inaugurando de esta forma la presencia en el puerto de la que en aquel momento se denominaba Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana. Se trató del embrión de un proyecto ambicioso, el de Distrito Digital, que tendría después su continuidad con los nuevos edificios que la entidad construyó en el muelle 5.

Empleados de Accenture en la sede de la terminal de cruceros tras su inauguración. / JOSE NAVARRO

Pues bien, transcurridos casi siete años desde entonces, la sociedad, ahora en manos del nuevo ejecutivo autonómico del PP, ha dado carpetazo al que fue su primer espacio en el puerto. La noticia ha trascendido con la publicación de un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP), a través del cual la Autoridad Portuaria da cuenta de un escrito de renuncia a la concesión por parte de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital.

Según las explicaciones ofrecidas desde la sociedad, la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo y el propio puerto, el motivo de la renuncia ha sido el traslado de Accenture a Panoramis, debido a que ya no tiene tantas necesidades de espacio.

La multinacional tecnológica, que llegó a requerir de unas instalaciones para 270 empleados, con cerca de 2.000 metros cuadrados de superficie, empezó a reducir el trabajo presencial coincidiendo con la irrupción de la pandemia de coronavirus en 2020, hasta el punto de que en la actualidad la mayor parte de los operarios realizan sus funciones desde casa. Este es el motivo por el que finalmente ha optado por marcharse a un edificio cercano, como es el de Panoramis, de menores dimensiones y que se adapta a sus actuales necesidades.

Las autoridades políticas y empresariales en la inauguración de la sede de Accenture en 2019. / HECTOR FUENTES

Pese a que desde la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital se ha intentado buscar otros inquilinos, finalmente se ha optado por renunciar a la concesión, habida cuenta que el teletrabajo está siendo ya una pauta habitual entre la mayor parte de las empresas tecnológicas.

Muelle 5

Con la salida de la planta baja de la terminal de cruceros, la entidad dependiente de la Generalitat Valenciana circunscribe su presencia en el puerto a las instalaciones de las que dispone en el muelle 5, las cuales, destacan las fuentes consultadas, se encuentran en la actualidad a un 50 % de ocupación, porcentaje que apenas ha registrado oscilaciones desde su inauguración. A ello hay que añadir el proyecto de hub digital que la conselleria mantiene para las antiguas naves de Amaro.

A ello hay que sumar las infraestructuras ubicadas en Ciudad de la Luz, donde continúan teniendo su sede diferentes firmas tecnológicas, aunque con un número ascendente de las relacionadas con el cine y los audiovisuales.

Desde la sociedad se destaca que las inversiones realizadas en su momento en la planta baja de la terminal de cruceros han quedado amortizadas durante el tiempo que Accenture ha estado operando en este espacio.