La alicantina One Million Bot, Orange y Casa Batlló se unen para crear el primer asistente de IA generativa en un museo

Casa Batlló de Gaudí se ha convertido en el primer museo del mundo que dispondrá de un asistente de inteligencia artificial para relacionarse con el público. La estrategia del centro barcelonés ha generado una alianza tecnológica entre el grupo MasOrange y la empresa alicantina One Million Bot que ahora cobra realidad. Con un enfoque multicanal, el asistente responde a dudas sobre horarios, historia del edificio, recomendaciones personalizadas y compra de entradas, entre otros aspectos.

Su despliegue abarca las redes sociales del centro, Whatsapp y la atención telefónica, que son las plataformas habituales de comunicación. Desde Casa Batlló, se define el proyecto desde una perspectiva de uso responsable e innovador de IA generativa.

Durante más de un año, los equipos del museo, junto a los de Orange y One Million Bot, han trabajado en la depuración documental, el entrenamiento del modelo y un proceso de validación que ha permitido abordar los principales retos actuales de la IA generativa. En este caso, se ha tenido en cuenta la calidad de las respuestas mediante la optimización del coste de tokens para reducir el número de intermediarios y la validación de informaciones por parte del centro museístico.

Validez de las informaciones

Otro de los factores que han analizado desde el equipo desarrollador es la denominada "reducción de alucinaciones, mediante un proceso curado de documentación, refuerzo del grounding" y testeo intensivo con miles de interacciones reales. El «grounding» se refiere a la capacidad de un sistema de inteligencia artificial para conectar conceptos abstractos —normalmente derivados del lenguaje natural— con representaciones específicas y concretas del mundo físico, como datos visuales o entradas sensoriales .

Una de las cristaleras del reconocido museo catalán. / Europa Press

Desde la casa museo de Antonio Gaudí, señalan que "el resultado es un asistente con una tasa de acierto conversacional excepcional, capaz de ofrecer respuestas precisas, coherentes y contextuales en múltiples canales y a escala internacional".

“Esta colaboración con Orange y One Million Bot representa un salto cualitativo en la forma en que los museos se relacionan con el público global”, ha indicado Rodolfo Cheloni, director de Proyectos IA de Casa Batlló. “La tecnología está al servicio del patrimonio y del visitante, sin perder rigor ni esencia cultural”.

Por su parte, el CEO de la empresa tecnológica alicantina, Andrés Desantes de Mergelina, ha subrayado que "la alianza con Orange ha sido fundamental para materializar un asistente que marca un antes y un después en la relación entre museos y visitantes. La combinación de multicanalidad, IA generativa y un proceso de depuración documental realizado de la mano de Casa Batlló convierte este proyecto en un referente internacional”.

Por último, el director de Sector Público y Servicios Digitales en MasOrange, Íñigo Polo, ha considerado que esta aportación "no solo mejora la interacción con millones de visitantes, sino que marca un precedente sobre cómo la tecnología puede transformar la relación entre instituciones y su público”. Además, Orange ha acompañado a Casa Batlló en la creación de un nuevo canal oficial de venta de entradas totalmente gestionado por el asistente, permitiendo resolver dudas y completar la compra sin salir de la conversación.

Casa Batlló está catalogada como Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2005 y es uno de los máximos exponentes del modernismo. Con cerca de 2 millones de visitantes al año, este singular edificio tiene reconocido su itinerario de visita cultural con diferentes premios internacionales. Está considerada como una propuesta museográfica pionera que combina una restauración ejemplar con innovaciones tecnológicas que amplifican la obra de Gaudí.