Fundación Eurocaja Rural abre sus 'Ayudas Sociales 2026' para impulsar proyectos con impacto social y desarrollo rural

Fundación Eurocaja Rural lanza una nueva edición de su programa Ayudas Sociales, con el que respalda a entidades públicas y privadas que convierten el compromiso social en proyectos reales: iniciativas que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad y que impulsan la vida en nuestros pueblos. La convocatoria contempla 32 ayudas de 3.000 euros.

La edición 2026 refuerza un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo rural. Para ello, la Fundación seleccionará 32 proyectos en dos categorías: ‘Colectivos Vulnerables’ y ‘Desarrollo Rural’.

La convocatoria está dirigida a entidades públicas o privadas con capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de impacto social, con resultados medibles y una propuesta de valor alineada con las necesidades del territorio.

La edición 2026 refuerza un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan y, al mismo tiempo, impulsar el desarrollo rural. / INFORMACIÓN

Las 32 ayudas (de 3.000 euros cada una) se repartirán entre ambas líneas, con el propósito de acompañar propuestas que respondan a retos sociales actuales y generen oportunidades sostenibles en el entorno rural.

En ‘Colectivos Vulnerables’, se apoyarán proyectos que prevengan la pobreza y la exclusión, faciliten itinerarios de inclusión social y mejoren la autonomía y el bienestar de personas y familias en situación de fragilidad, promoviendo la igualdad de oportunidades.

En ‘Desarrollo Rural’, se priorizarán iniciativas que contribuyan a crear empleo, abrir oportunidades para la juventud, fijar población y mejorar la autonomía de las personas mayores en núcleos rurales, avanzando hacia un territorio más cohesionado y reduciendo la brecha entre el mundo rural y el urbano.

Requisitos, plazos de presentación y criterios de valoración

Los proyectos deberán ajustarse a los requisitos recogidos en las bases de la convocatoria y desarrollarse dentro del ámbito de actuación de la entidad financiera Eurocaja Rural y su Fundación, con actuaciones vinculadas a colectivos vulnerables y/o al entorno rural y su desarrollo.

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 11 de marzo y finaliza el 12 de mayo a las 14:00 horas. Las propuestas deberán registrarse a través del formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural. En el mismo espacio se publicarán las bases y una guía práctica para facilitar la presentación de los proyectos.

Para la selección, Fundación Eurocaja Rural tendrá en cuenta, entre otros criterios, el impacto social y la viabilidad de la propuesta, su contribución a la igualdad y la inclusión, la mejora del desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, así como la sostenibilidad y el grado de innovación.

Asociación del Alzheimer y otras demencias Valle del Cabriel de Minglanilla. Proyecto cultural en el medio rural que combina música tradicional y terapias. / INFORMACIÓN

Más de 385 proyectos respaldados y 500.000 euros movilizados

Desde la puesta en marcha del programa, Fundación Eurocaja Rural ha apoyado más de 385 proyectos y ha destinado un total de 500.000 euros a entidades que trabajan sobre el terreno, con respuestas concretas ante necesidades sociales y retos del medio rural.

En ediciones anteriores, ‘Ayudas Sociales’ ha contribuido a mejorar la vida de miles de personas y a impulsar iniciativas que fortalecen comunidades rurales, con proyectos en ámbitos sanitarios, agroalimentarios y de investigación social, entre otros.